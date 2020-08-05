「你說貪污我說借貸」　黃暐瀚：立委收賄案「像極了愛情」

▲陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書、記者游宗樺、劉昌松攝）



實習記者李佩弦／台北報導

6位跨黨派立委集體收賄案震撼政壇，其中民進黨立委蘇震清收賄高達2000萬格外受到關注，北院也在4日裁定收押涉案的3名立委。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，目前看來蘇震清對檢調搜索應早已知情，他呼籲選民，用選票來唾棄貪污政客。

黃暐瀚4日透過直播指出，早在檢調動作前半個月，蘇震清與辦公室主任，都突然換了手機，也匯2千萬給李恆隆，像是刻意要製造「匯款紀錄」，這次的偵辦，相關人等，也許都是早有耳聞的，所以立委諸公們，會在偵辦過程中，矢口強調，就是政治獻金加上借貸。

蘇震清指與李恆隆的金錢往來為借貸關係，但法官則認為蘇震清說謊，因為蘇說詞與證券資料諸多不符，甚至有偽造證據，將「賄款」證據變成「借款」以逃避偵查，因此法院4日裁定羈押。

不過，黃暐瀚大嘆「你說是貪污？我說是借貸！像極了愛情～」，強調在檢方收押之後，還會有後續偵辦，之後一審、二審，都是漫長的司法程序，也許一兩年後，「真相大白」，民眾對於這事，就也就不再有感。

最後黃暐瀚還強調，中華民國是無罪推定，所以在被確定有罪之前，都不會把涉案的立委當犯人看，這是基本的態度，但他批判，「政治人物」該是什麼樣子？是不是選民讓政治人物，變成今天的樣子？政治人物要貪，那就唾棄他，選民也別忘記反問自己，過去這些年是怎麼投票的？