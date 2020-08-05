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吳斯懷提國會收賄案批蘇貞昌「不遑多讓」：政商勾結是禍國殃民根源

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▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委蘇震清涉入國會集體收賄案被台北地院裁定羈押禁見，民進黨祭出停權懲處，而其叔叔蘇嘉全也為此請辭總統府秘書長。對此，立委吳斯懷5日在臉書提到遠航掏空案，批評行政院長蘇貞昌不遑多讓，並強調，「政客太可恨，政商勾結才是禍國殃民的根源」。

「政治太可怕，政客太可恨，政商勾結禍國殃民！雙蘇案讓國人看透，政治的可怕和政客的可恨！」吳斯懷表示，蘇嘉全家族一連串貪腐自肥弊案不斷延燒，「直到壓倒駱駝的最後一根稻草出台，蘇震清收賄介入SOGO案，蘇嘉全向總統請辭」。

吳斯懷指出，蘇嘉全妻子洪恆珠曾說過，「政治真的太可怕了」、「我想破頭也猜不透是誰出的手」、「連敵人在哪裡都不知道」，權位如此高，依舊躲不過政治鬥爭，被迫下台？政治真是可怕。

對於此次國會收賄案，吳斯懷提到蘇貞昌。他認為，蘇貞昌不遑多讓，3位金融高層去年經蘇貞昌拔擢，現在遭到起訴，震撼金融界。因涉及遠航掏空及合庫超貸案，前第一金董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川以及合庫總經理陳世卿同時遭到檢方起訴；其中，廖燦昌在2017年因慶富案超貸弊案遭時任行政院長賴清德解除合庫董事長職務。

吳斯懷批評，蘇貞昌一句用人唯才硬幹到底，當時既引起不少爭議，「政客私心誤國太可恨」。

吳斯懷強調，真正讓國人厭惡的是這一群所謂「藍綠通吃的官員（紅頂商人）」，為何藍綠上台都要用他們？因為好用？因為配合度高？政治太可怕，政客太可恨，政商勾結才是禍國殃民的根源。

▼吳斯懷5日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）

▼吳斯懷5日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）

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