1歲女嬰意外撞頭…冒腫塊　竟是罕見「成長性顱骨骨折」

▲雲林縣一名一歲大的女嬰頭部外傷送醫治療，但出院兩個月後，發現女嬰頭皮有軟腫塊會變大，磁振掃描後發現腫塊來自頭部外傷後罕見的「成長性顱骨骨折」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名一歲大的女嬰，因車禍導致嚴重的頭部外傷送醫治療，到院時昏迷指數僅有6分，合併全身性癲癇，經小兒神經科、神經外科的合作治療，出院時已恢復清醒，但兩個月後，家長發現女嬰頭皮有一塊軟軟的腫塊慢慢變大，腫塊甚至會隨著脈搏跳動，醫師安排磁振掃描後，發現腫塊來自頭部外傷後罕見的「成長性顱骨骨折」。

神經外科許皓淳醫師表示，兒童頭部外傷的年發生率，若參考其他國家發生率來計算，每年國內可能有高達五萬名青少年或嬰幼兒發生頭部外傷。在兒童頭部外傷併發顱骨骨折的患者中，僅有不到百分之一的兒童，會出現「成長性顱骨骨折」的併發症。女童經過神經外科施行硬腦膜的手術修補之後，頭皮腫塊便不再出現。經過兩年的追蹤及復健治療，女嬰的生長發育情況與其他孩童已無太大差異。

許皓淳醫師指出，成長性顱骨骨折，是由於頭部外傷後，顱骨下的硬腦膜撕裂傷，導致骨折處不但無法隨著時間慢慢癒合，甚至裂縫會越來越大，並且有腦脊髓液從裂縫中滲漏至頭皮下，導致患者出現頭皮下積液，外觀上就像是軟軟的頭皮腫塊一樣；較嚴重的案例，甚至有大腦組織膨出至頭皮下的風險。

若以雞蛋比喻，就像用力敲擊雞蛋導致蛋膜破裂，使內部的蛋液流出蛋殼外的現象。幾乎所有的成長性顱骨骨折案例，皆發生於三歲以下之嬰幼兒，其中三分之二是發生於未滿一歲之嬰兒。若嬰幼兒在頭部外傷後滿兩個月時，頭皮持續出現軟性腫塊或頭顱外觀不平整，就必須懷疑是否為成長性顱骨骨折的患者，並由兒童神經外科醫師安排影像檢查得以確診。



若孩童確診成長性顱骨骨折，標準治療為手術修補被撕裂的硬腦膜，並局部重建顱骨，使腦脊髓液不再滲漏，顱骨得以癒合。若未接受適當治療，頭皮下積液恐怕會越來越大，並伴隨腦神經損傷及癲癇之後遺症。

神經醫學中心主任劉宏輝副院長表示，兒童並非縮小版的大人，其神經外傷的處理與評估需要比成人更為謹慎，除了小兒神經科醫師與神經外科醫師的治療外，後續的復健過程也是重要環節。面對國內每年高達數萬名的兒童頭部外傷患者，需仰賴急診科、小兒科、神經外科及復健科的多科團隊合作，方能得到完整的診斷及治療。

劉宏輝副院長表示，神經醫學中心透過神經外科、小兒神經專科醫師、復健科等多科系間的團隊合作，提供全方位的兒童神經疾患醫療照護。且本院亦具備強大的後援系統，包括小兒急重症的加護病房系統、復健治療乃至早期診療團隊等周全性照護，守護雲林的孩子們。

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