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台中一中生笑女嬰「這是狗喔」...父氣炸怒追　校方：學生很乖店家罵人才跑

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▲▼中一中學生看到一中商圈店家的小女嬰，竟笑稱是狗喔，讓家長氣炸。（圖／民眾提供）

▲台中一中學生逛一中商圈時，笑5月大女嬰是狗。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

幾位台中一中男學生日前經過一中商圈店家，竟朝店家老闆的5個月大女嬰脫口說「這是狗喔！」聽起來雖像是玩笑話，但卻惹怒店家，要求學生道歉，但人卻已經跑走。校方對此表示，我們學生跟一般學校學生不太一樣，比較溫和比較乖。學生否認，說店家有對他們罵，他們才跑離現場，如查證屬實會進行懲處。

台中知名一中商圈就在台中一中旁，加上補習街人潮，成為逛街吃美食的好地方。商圈一家手機配件行卻向媒體投訴，日前一群台中一中學生經過他們店門口時，看到他們剛出生5個月大的小女兒坐在嬰兒車內，竟直接講說「這是狗喔！」

▲▼中一中學生看到一中商圈店家的小女嬰，竟笑稱是狗喔，讓家長氣炸。（圖／民眾提供）

▲女嬰家長氣到追上去，學生竟一哄而散。（圖／民眾提供）

女嬰父親聽到理智線斷，立刻追上去罵人，學生立刻逃離。其中一人被他攔到，但該名學生否認是他說的，表示是別人講的，隨即離開。

女嬰父親說，這群學生應該是開玩笑，講完後就嘻嘻哈哈很大聲，小孩被嚇醒。他聽到這句話時理智線有稍微斷掉，畢竟當父母，感覺一定很差。女嬰母親也說，你有說就有，為什麼要說謊？希望他們可以配合我們，給我的小孩一個道歉！

校方得知後表示，「我們的學生跟一般學校學生不太一樣，他們比較溫和、比較乖。學生有跟我們反應說，店家有對他們罵，因為嚇到才快步離開。學生否認說女嬰是狗，校方會再釐清，如有冒犯會懲處學生。

女嬰家長則認為，他們要的是認錯道歉，而不是犯了錯卻不承認。

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