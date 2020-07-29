影／通霄自小客飛撞祖孫！車行老闆娘聞聲急奔　蹲地安撫「肉身護1歲女嬰」

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮28日傍晚發生一起死亡車禍，79歲的吳姓阿祖（曾祖母）當時推著年僅1歲的曾孫女準備穿越馬路，不料卻遭到楊姓駕駛（30歲）開車高速撞上，吳婦當場被撞飛倒地，重傷不治；而女嬰遭撞後也從推車上翻滾落地，嚇得嚎啕大哭。當時一旁的機車行老闆娘聽聞嬰兒哭聲，急忙從店裡跑出，蹲在路口處安撫、以肉身保護女嬰，避免再遭二次撞擊。

▲女嬰從推車上滾落後坐地大哭，機車行老闆娘急衝上前安撫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

路口監視器畫面拍下，吳婦當時推著推車橫越中山路，準備回到距離僅30公尺的住處，不料推車才剛跨越雙黃線，一輛自小客突疾駛而來、猛力撞上，吳婦當場遭到強大的力道撞飛數公尺遠，頭部受到重創，一動也不動地趴臥在地，柏油路面還留下大片血跡。救護人員到場後立即將已經失去意識的吳婦送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。

另一方面，坐在推車裡、年僅1歲的小女嬰遭撞後連人帶推車翻滾了2圈，最後重摔落地，突如其來的意外讓懵懂的女嬰受到驚嚇，坐地嚎啕大哭。監視器畫面拍下，當時路旁的機車行老闆正在修理機車，聽聞撞擊聲響後猛然回頭，驚覺發生嚴重車禍；而老闆娘也聞聲跑出查看，見到小女嬰坐在馬路中央大哭後，急忙快跑上前，蹲在馬路中央以肉身護住小女嬰，並不斷安撫，畫面令人動容，所幸小女嬰僅受到驚嚇，並無大礙。

肇事的楊姓駕駛向警方供稱，自己平時以開遊覽車為業，當時因休假正要駕車返家，行經中山路時根本就沒注意到有行人穿越馬路，等到撞上後已經來不及了。警方事後經測確認楊男並未酒駕，確切肇因為何，還有待深入釐清。

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▼楊男未注意前方路況，高速將闖越馬路的吳婦撞飛。（圖／記者黃孟珍翻攝）