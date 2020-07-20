台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

▲中一中學生被控，看到小女嬰卻笑稱是狗喔，讓家長氣炸。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一中幾名男學生日前經過一中商圈某店家，疑似對老闆的5個月大女嬰脫口而出「這是狗喔」，引起店家不滿，並追到店外要求對方道歉。對此，一中陳校長表示，「站在教育者立場，學生若有錯，會要求學生改善，也會依校規處置。另外，謝姓主任教官則表示，「根據學生說法，他們當時說『是狗』是疑問句。」

台中一中商圈的一間店家表示，日前一群台中一中學生經過他們店門口時，看到他們剛出生5個月大的小女兒坐在嬰兒車內，竟直接講說「這是狗喔！」而女嬰父親聽到後，立刻追上去罵人，但學生見狀後就已經立即逃離，而女嬰母親也提到，「有說就有，為什麼要說謊？希望他們可以配合我們，給我的小孩一個道歉！」。

對此，一中陳校長表示，「昨日已會同警方到店家調閱監視器，期盼還原真相。學生不可能光看到女嬰就說是狗，是因現代人很多都會用寵物車帶著寵物上街，學生因此產生誤會。昨日主任教官與育才派出所長一同到店家去，店家說，願意對追學生追到店家外道歉。」

此外，校長也提到，「站在教育者立場，學生若有錯，會要求學生改善，也會依校規處置。若是一場誤會，而學生受到傷害，學生家長若採取什麼行動，校方無法干涉；若校譽受到傷害，會採取維護校譽的相關動作。」

另外，謝姓教官也提到，「根據學生說法，他們當時說『是狗』是疑問句，因有看到娃娃車裝有避震器，在猜測裡面是不是小狗，但也有學生說『是人』。」此外，教官也表示，「可能出自於雙方不同的認知，需要學生、學生家長與店家一起溝通才能解決，秉持教育理念，校方希望和平處理，當一個居中協調的角色。目前學生家長均還未到店家進行了解，若家長同意，將會負責幫家長聯絡店家，再與家長一起到店家釐清協調。」

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