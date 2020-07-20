　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中一中學生看到一中商圈店家的小女嬰，竟笑稱是狗喔，讓家長氣炸。（圖／民眾提供）

▲中一中學生被控，看到小女嬰卻笑稱是狗喔，讓家長氣炸。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一中幾名男學生日前經過一中商圈某店家，疑似對老闆的5個月大女嬰脫口而出「這是狗喔」，引起店家不滿，並追到店外要求對方道歉。對此，一中陳校長表示，「站在教育者立場，學生若有錯，會要求學生改善，也會依校規處置。另外，謝姓主任教官則表示，「根據學生說法，他們當時說『是狗』是疑問句。」

台中一中商圈的一間店家表示，日前一群台中一中學生經過他們店門口時，看到他們剛出生5個月大的小女兒坐在嬰兒車內，竟直接講說「這是狗喔！」而女嬰父親聽到後，立刻追上去罵人，但學生見狀後就已經立即逃離，而女嬰母親也提到，「有說就有，為什麼要說謊？希望他們可以配合我們，給我的小孩一個道歉！」。

對此，一中陳校長表示，「昨日已會同警方到店家調閱監視器，期盼還原真相。學生不可能光看到女嬰就說是狗，是因現代人很多都會用寵物車帶著寵物上街，學生因此產生誤會。昨日主任教官與育才派出所長一同到店家去，店家說，願意對追學生追到店家外道歉。」

此外，校長也提到，「站在教育者立場，學生若有錯，會要求學生改善，也會依校規處置。若是一場誤會，而學生受到傷害，學生家長若採取什麼行動，校方無法干涉；若校譽受到傷害，會採取維護校譽的相關動作。」

另外，謝姓教官也提到，「根據學生說法，他們當時說『是狗』是疑問句，因有看到娃娃車裝有避震器，在猜測裡面是不是小狗，但也有學生說『是人』。」此外，教官也表示，「可能出自於雙方不同的認知，需要學生、學生家長與店家一起溝通才能解決，秉持教育理念，校方希望和平處理，當一個居中協調的角色。目前學生家長均還未到店家進行了解，若家長同意，將會負責幫家長聯絡店家，再與家長一起到店家釐清協調。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝光！台灣大道大貨車自撞「輾平路樹」…他拖行李箱驚險閃身逃死劫

台中男大白天喝醉拿酒瓶砸傷人　見警飆罵五字經！下秒被壓制帶回

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

胡睿兒撿屍夜店妹「樓梯間性侵」判2年定讞　明早10點入監

怕造成更多傷亡…2飛官「180度左轉」墜機殉職！簡妻淚：以你為榮　遺體今相驗

影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

台東市區大貨車「翹孤輪」　疑車身過重跌入下水道挖的深坑

快訊／新北大雷雨...三重工人修屋頂「慘從3層樓高」墜落！　頭部變形亡

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告：立即分案偵辦

苗縣議員江村貴涉貪案　剩餘1300萬元交代不清！苗檢追加起訴

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

驚悚畫面曝光！台灣大道大貨車自撞「輾平路樹」…他拖行李箱驚險閃身逃死劫

台中男大白天喝醉拿酒瓶砸傷人　見警飆罵五字經！下秒被壓制帶回

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

胡睿兒撿屍夜店妹「樓梯間性侵」判2年定讞　明早10點入監

怕造成更多傷亡…2飛官「180度左轉」墜機殉職！簡妻淚：以你為榮　遺體今相驗

影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

台東市區大貨車「翹孤輪」　疑車身過重跌入下水道挖的深坑

快訊／新北大雷雨...三重工人修屋頂「慘從3層樓高」墜落！　頭部變形亡

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告：立即分案偵辦

苗縣議員江村貴涉貪案　剩餘1300萬元交代不清！苗檢追加起訴

只有166卡！專家授「夏季低卡甜點」超消暑...一鍵電鍋秒完成

日本按摩院有貓坐檯！肉球＋呼嚕先暖背　還可以指定喵師傅

小孩哭喊：我要狗狗！　摺耳汪上前安慰被揭「真實身分」姐笑翻

驚悚畫面曝光！台灣大道大貨車自撞「輾平路樹」…他拖行李箱驚險閃身逃死劫

為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

西甲／梅西25球連4季奪金靴！7度獲獎史上第1　「更想要聯賽冠軍」

退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

北韓金正恩想提升「戰鬥力」！美軍先發制人...派RC-135W偵察機探虛實

「國民法官法」拼闖關　朝野逐條表決不斷電到今晚12點

陸航特殉職2飛官解剖　軍方：全力配合完成法定程序

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

中一中生笑女嬰是狗　店家遭網友恐嚇

南投4星民宿爆偷拍　攝影師「爆哭現身道歉」

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

183男看電影「踢到椅子」　前座男回頭怒嗆

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

軟爛夫19年不工作！乾淨衣物上拉屎

酒空大鬧油飯早餐　闆娘遭拉髮拖行

砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警1句話網炸鍋

更多熱門

相關新聞

振興券買狗車！鄰居譏笑阿公回嗆

振興券買狗車！鄰居譏笑阿公回嗆

毛小孩不只是寵物，更是永遠的家人！今年3歲的瑪爾濟斯Doggy活潑可愛，疼孫的阿公為了讓牠能有代步的工具，決定使用「振興券」購入手推車。沒想到，阿公日前和鄰居分享自己對三倍券的規劃，竟被對方譏笑「頭腦壞掉」，讓他瞬間氣炸。

偷吃不擦嘴！白博美大紅唇他傻眼

偷吃不擦嘴！白博美大紅唇他傻眼

女兒蹭狗被阻止！爸親手把她推走

女兒蹭狗被阻止！爸親手把她推走

夢已逝犬後懷孕！寶寶眼神超激似

夢已逝犬後懷孕！寶寶眼神超激似

鄰居家狗狂吠　她暖回擊感動萬人

鄰居家狗狂吠　她暖回擊感動萬人

關鍵字：

台中一中女嬰

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面