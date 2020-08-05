日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳教授。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

今（5）日傳出有一名日籍旅客從台灣返日確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今也證實該名旅客的確在日本確診。指揮中心目前已掌握80名接觸者，相關活動足跡還在疫調中。專家小組召集人張上淳也提到，目前不清楚日本檢測最後數值，暫時還不容易判斷是在哪裡感染。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自我國返日之COVID-19無症狀感染者。個案為日本籍30多歲男性，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，確定陽性。

▲指揮中心呼籲民眾到8類場所要戴口罩。（圖／指揮中心提供）

個案在台期間及返日迄今均無症狀，台灣接獲該名個案確診相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。80名接觸者中有8位已經離境，36人列居家隔離，目前已採檢71人，初步結果39人陰性、32人檢驗中，血清抗體33人陰性、38人檢驗中。

▲日本COVID-19疫情持續升溫，即日起自中低感染風險國家移除。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

而針對該個案的感染源，張上淳則表示，因為日籍工程師資料剛出來，他是6月中從日本入境，到現在已經過一個半月，加上目前不清楚日本檢測最後數值，所以暫時還不容易判斷是在哪裡感染的，希望有多一點資訊來做綜合判斷，而台灣這邊還是會做相關疫情調查和檢驗。

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