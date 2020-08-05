確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

▲有人建議入境者應一律接受篩檢。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣接連幾天出現境外移入確診案，江啟臣、侯友宜等人喊出「入境全面檢測」，此話題也在網路再度引發討論。一名網友指出，最近幾起案例都是境外移入，要是一下飛機就進行檢測，就能有效隔離這些確診患者，「人家回國的時候才驗出，鍋變成台灣的，回過頭還要去抓接觸史驗一大堆人。」

台大公衛學院副院長陳秀熙日前指出，現在台灣人防疫態度明顯鬆懈，應該對所有返台的外籍人士「全面普篩」，以免漏掉一些無症狀感染者，回台以後到處跑，造成病毒不斷傳播擴散。新北市長侯友宜也表示，如果醫療資源允許，他支持入境者全部接受篩檢。

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▲入境普篩不如加強居家檢疫。（示意圖／記者李毓康攝）



有網友就在PTT發表個人看法，「不是很明顯入境不普篩就會發生最近這幾起案例嗎？」等到患者得知自己確診時，這期間可能去了很多地方活動，政府還得耗費時間與人力查出接觸史，「成本有比較低嗎？」為何不一開始在入境者下飛機就篩檢，有效率又最安全。

據了解，目前政府作法是入境者不篩檢，但是必須居家檢疫14天，原因是普篩會存在偽陰性或偽陽性的可能，因為病毒會有潛伏期，有可能患者已經感染但驗不出來，所以乾脆一律接受居家檢疫，如果真的要篩檢，等14天後再來驗更準確。

網友也回應，「可以觀察入境馬上篩的國家，都路（陸）續第二波第三波感染，因為真正要圍堵，靠的是隔離14天」、「都要檢疫14天所以就不篩有那麼難懂嗎」、「因為他們說入境篩會漏，隔離才是王道」、「一入境馬上篩實在沒意義，要篩也是解隔離時再篩。」