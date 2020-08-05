南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

▲南投振興觀光-樂享消費抽刮送活動開跑。（圖／南投縣政府觀光處提供）

地方中心／南投報導

後疫情時代，國旅大爆發！南投縣政府搶攻三倍券商機，宣布即日起舉辦全台活動時間最長、為期五個月的消費抽獎活動，推出中獎率高達50%的五星住宿即時刮刮樂，以及登錄發票抽汽車等好康。



▲即日起登發票可抽TOYOTA汽車。（圖／南投縣政府觀光處提供）

主打「樂享消費抽刮送」的「南投觀光玩起來」活動，共有四大方案。即日起至12/20，持7/1起由南投開立單筆消費滿額500元發票，即能上網登錄抽獎，滿1,000元可獲2組抽獎序號，消費越多，累積越多抽獎機會。9月至12月間，單月抽GOGORO電動機車，雙月加碼抽TOYOTA VIOS 1.5雅緻款汽車，每月還能抽Switch與時尚家電．獎項總價值超過百萬。





▲0824起再推中獎率高達50%的五星住宿即時刮刮樂。（圖／南投縣政府觀光處提供）

另外，自8/24起憑南投商家消費滿額200元，並出示南投合法旅宿電子或收據憑證，即可至合作店家兌換刮刮卡，獎項內容有日月潭雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月行館、清境老英格蘭莊園、溪頭米堤大飯店等，南投各大五星級飯店雙人住宿券、住宿折價券、福袋等，中獎機率高達50%，限量發行5萬張，單人單店家最多可換10張，隨刮即中更添消費刺激性。



▲南投在地YOUTUBER含羞草-草爺為活動站台推薦。（圖／南投縣政府觀光處提供）

而為讓旅客認識南投精緻、多元化旅遊，9/7起再推「南投好好玩送趣玩券」及「住宿送經典小旅行」活動，加入南投好好玩網站會員，輸入折扣碼即可獲得價值50元的趣玩券，領券後折抵名額限量2,000名，先用先賺；至於「住宿送經典小旅行」則採事前線上報名、每周五六日出發，只要在南投合法旅宿住一晚，即可享有在地達人帶你遊玩最道地遊程，六條路線任選，限量800名。



▲活動期間結合南投商家優惠。（圖／南投縣政府觀光處提供）

南投縣長林明溱表示，除了四大好康消費方案，此次亦整合了縣內店家至少60家觀光業者優惠，還可搭配縣府最新升級版推出的「中台灣好玩卡」，一卡在手，省錢又省時玩遍經典景點；南投縣政府觀光處陳志賢處長則表示，為歡慶振興觀光活動開跑，即日起開放77組情侶報名七夕當日免費遊雙龍七彩吊橋，成功報名者再加送運動毛巾，鼓勵全台旅客使用三倍券與安心旅遊補助，加上消費方案，就能一次享有多重優惠COMBO。