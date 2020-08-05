　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投觀光玩起來樂享消費開跑 全台唯一送刮刮卡登發票再抽百萬好禮。（圖／南投縣政府觀光處提供）

▲南投振興觀光-樂享消費抽刮送活動開跑。（圖／南投縣政府觀光處提供）

地方中心／南投報導

後疫情時代，國旅大爆發！南投縣政府搶攻三倍券商機，宣布即日起舉辦全台活動時間最長、為期五個月的消費抽獎活動，推出中獎率高達50%的五星住宿即時刮刮樂，以及登錄發票抽汽車等好康。

▲南投觀光玩起來樂享消費開跑 全台唯一送刮刮卡登發票再抽百萬好禮。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲即日起登發票可抽TOYOTA汽車。（圖／南投縣政府觀光處提供）

主打「樂享消費抽刮送」的「南投觀光玩起來」活動，共有四大方案。即日起至12/20，持7/1起由南投開立單筆消費滿額500元發票，即能上網登錄抽獎，滿1,000元可獲2組抽獎序號，消費越多，累積越多抽獎機會。9月至12月間，單月抽GOGORO電動機車，雙月加碼抽TOYOTA VIOS 1.5雅緻款汽車，每月還能抽Switch與時尚家電．獎項總價值超過百萬。

▲南投觀光玩起來樂享消費開跑 全台唯一送刮刮卡登發票再抽百萬好禮。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲0824起再推中獎率高達50%的五星住宿即時刮刮樂。（圖／南投縣政府觀光處提供）

另外，自8/24起憑南投商家消費滿額200元，並出示南投合法旅宿電子或收據憑證，即可至合作店家兌換刮刮卡，獎項內容有日月潭雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月行館、清境老英格蘭莊園、溪頭米堤大飯店等，南投各大五星級飯店雙人住宿券、住宿折價券、福袋等，中獎機率高達50%，限量發行5萬張，單人單店家最多可換10張，隨刮即中更添消費刺激性。

▲南投觀光玩起來樂享消費開跑 全台唯一送刮刮卡登發票再抽百萬好禮。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲南投在地YOUTUBER含羞草-草爺為活動站台推薦。（圖／南投縣政府觀光處提供）

而為讓旅客認識南投精緻、多元化旅遊，9/7起再推「南投好好玩送趣玩券」及「住宿送經典小旅行」活動，加入南投好好玩網站會員，輸入折扣碼即可獲得價值50元的趣玩券，領券後折抵名額限量2,000名，先用先賺；至於「住宿送經典小旅行」則採事前線上報名、每周五六日出發，只要在南投合法旅宿住一晚，即可享有在地達人帶你遊玩最道地遊程，六條路線任選，限量800名。

▲南投觀光玩起來樂享消費開跑 全台唯一送刮刮卡登發票再抽百萬好禮。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲活動期間結合南投商家優惠。（圖／南投縣政府觀光處提供）

南投縣長林明溱表示，除了四大好康消費方案，此次亦整合了縣內店家至少60家觀光業者優惠，還可搭配縣府最新升級版推出的「中台灣好玩卡」，一卡在手，省錢又省時玩遍經典景點；南投縣政府觀光處陳志賢處長則表示，為歡慶振興觀光活動開跑，即日起開放77組情侶報名七夕當日免費遊雙龍七彩吊橋，成功報名者再加送運動毛巾，鼓勵全台旅客使用三倍券與安心旅遊補助，加上消費方案，就能一次享有多重優惠COMBO。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉：現在
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三倍券+報復性消費發威！台北國際烘焙展4天湧逾15萬人

高市府攜手PIXNET　輔導高雄山城特色店家有成

直擊！中華電信5G體驗車上路　社畜演員嗨玩欲罷不能

魏應充推動「將才學堂」發酵夢想　逾300名高關懷青少年翻轉人生

雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

新北送行者現代國民喪禮研習　圓滿同性伴侶人生最後一程

台南高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人　破頭斷手3輕重傷送醫急救

南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

感念犯保屏東分會陪伴10多年　考上公職捐款幫助更多人

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

雲林縣「2020 璀璨蝶影紫漾林內」攝影比賽　得獎者出爐

新北送行者現代國民喪禮研習　圓滿同性伴侶人生最後一程

台南高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人　破頭斷手3輕重傷送醫急救

南投觀光玩起來！消費滿額刮五星住宿　登錄發票再抽汽車

感念犯保屏東分會陪伴10多年　考上公職捐款幫助更多人

自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

衛生局長遭爆桃色糾紛　黃偉哲爆：人事調整時常接到檢舉信

影／7月2張1千萬統一發票屏東開出　國稅局提醒中獎人期限內兌獎

處理好「心情」再處理「事情」　內埔警成功化解「逼車」爭執

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

雲林最新「面海貝殼鞦韆」！吹海風看夕陽超浪漫　還有一排純白風車

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

旅館隔離突沒WiFi！她轉看電視「第四台也沒有」　櫃台回應...網全傻眼了

凶宅被6組客戶瘋搶！　掛牌9小時「4856萬」賣掉...網喊幸運

降血壓藥發芽「長出尾巴」　婦人前天才吞下：難怪摸到「黏黏的」

凛冬已至！「維珍航空」在紐約申請破產

李登輝治喪「採基督教儀式」　府與家屬請台灣基督長老教會協助

FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

女大生獨遊西雙版納！消失24天「山林挖出屍體」　父知兇手崩潰：一起報的案

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

下屬遭爆桃色糾紛　黃偉哲：人事調整時，常接檢舉信

高壓氣體鋼瓶傾倒撞擊搬運工人3人送醫

2張1千萬統一發票屏東開出　中獎人記得領

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

處理好「心情」再處理「事情」　警成功化解「逼車」爭執

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

新北三重三民全齡公園啟用

飯店業搶國旅「0元入住」　賞故宮南院百萬夜景

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎　　

更多熱門

相關新聞

2020台北國際烘焙展　創多項紀錄

2020台北國際烘焙展　創多項紀錄

2020台北國際烘焙暨設備展已順利落幕，今年雖受疫情影響展覽規模縮小，但搭上政府振興三倍券、報復性消費等順風車，參觀人數仍有亮眼表現，據主辦單位統計，前3天就高達11萬人次，預估4天加總超過15萬人，證明烘焙展的熱度持續加溫，烘焙產業更是後疫情時代各食品業者兵家必爭之地。

總獎金逾11億！台彩新推2款刮刮樂

總獎金逾11億！台彩新推2款刮刮樂

高鐵站強押富商藏深山　綑綁凌虐驚魂50小時

高鐵站強押富商藏深山　綑綁凌虐驚魂50小時

高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！

高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！

老市區靠觀光、建設翻生　房價最便宜每坪10萬入手

老市區靠觀光、建設翻生　房價最便宜每坪10萬入手

關鍵字：

南投觀光三倍券抽獎南投好好玩刮刮樂五星級飯店中台灣好玩卡七夕雙龍七彩吊橋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面