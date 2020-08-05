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鐵板麵+蛋餅+吐司！女大生曝「嘉義早餐價格」一陣狂點　台北人羨慕哭了

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▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲嘉義女大生早餐花80塊，幾乎可以吃到吐。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「來嘉義讀書4年，才發現有這麼便宜的早餐、午餐！」一名女網友日前在《Dcard》發文「便宜美食」，曝光她早餐的菜單，明明點了超多、可以吃到吐，但結帳時不用100元，「太便宜，想吃什麼都點，真是太幸福了。」貼文讓台北人秒哭「蛋餅15元……在台北有記憶以來原味蛋餅最便宜只看過20……」

原PO在文中表示，她早餐買了巧克力吐司（10元）、原味蛋餅（15元）、薯條（20元）、鐵板麵（35元），一共才80元；午餐則是一份超大盒的雞肉飯（30元），等於一上午只花了110元，但卻可以吃超飽。

請繼續往下閱讀...

而且雖然是銅板價，但店家超佛心，像是鐵板麵35元本身就有加蛋；雞肉飯不單單只是雞肉絲跟飯，還有小黃瓜、豆干絲等配料。原PO就在文中表示，早餐豐盛到被朋友說「會不會吃太多？是有多餓？」但因為真的太便宜，想吃什麼就點什麼，「真是太幸福了 都胖了不少。」

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲台北人抱怨，北部蛋餅幾乎都要20元起跳。（示意圖／記者許力方攝）

原PO還在留言處透露，後來她把鐵板麵留著當晚餐，等於一整天的餐費可以只花110元就解決，讓其他網友看了超羨慕，「好便宜喔！料又好多」、「在嘉義唸書的人你們超幸福的知道嗎！嘉義的東西是全台灣最好吃的啦！還超便宜的」、「為什麼？新竹都貴到靠北QQ，根本省不下來」、「其它地方這些都要+5-10塊嗚嗚嗚！」

貼文也讓不少台北人、北漂學子崩潰，「南部物價就這樣，台北東西真他X貴又難吃」、「台北根本買不到這價錢 覺得羨慕 嗚嗚」、「槓……北上讀書的雲嘉人真的是……哭給你看」、「台北貴是貴在店租」、「來台北生活一年，X……這什麼物價？每樣早餐硬生生貴十元，內容還更差。」

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