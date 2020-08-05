涉貪3立委胃口好！早餐「竹筍肉絲粥」吃光光　入所編號曝光

▲3涉貪立委第一份早餐「竹筍肉絲粥」全吃光，可見胃口不錯。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

國會立委收賄案，共7名被告遭羈押禁見，包含現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟，據了解蘇震清入所編號為2976、廖國棟為2977，睽違5天4夜馬拉松式庭訊後終於能洗到熱水澡，一早起床後心情平穩，將早餐「竹筍肉絲粥」配牛蒡絲給吃光光，可見立委諸公胃口相當不錯。

立委陳超明、廖國棟、蘇震清等7名被告，在北院居留4天期間沒有洗澡，4日晚間抵達北所後，終於能在新收檢查前洗個熱水澡，而立委們在法院上車前，只吃了簡單的麵包果腹，北所特地留了晚餐，被告們在所內第一頓吃的是「竹筍炒肉絲」，配上紅燒肉羹、炒小黃瓜及酸辣湯，晚餐菜單頗有深意。

菜單傳出後，黃創夏在臉書發文稱，「這個第一餐⋯⋯有深意！」而網友也笑說，「共乎細！」、「有得吃了」、「這是我們這些老人家的梗」。事實上，「竹筍炒肉絲」延伸出去有挨打的意思，竹筍象徵著「棍子」，而「肉絲」則代表人身上的肉，竹條打在人身上肯定皮開肉綻，因此稱為「竹筍炒肉絲」。

羈押被告中，陳超明上車前曾在拘留室大吼，北所副座表示，各被告相當配合、情緒也十分平穩，7個人均被打散收容，安排他們與犯罪較單純的2到3名「舍友」同住，每天也會分批安排放風、運動的時間，被告們與舍友相處融洽，昨晚到今天的氣氛十分和諧，今日也將安排被告們，接受簡單的健康檢查。

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