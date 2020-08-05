生7個小孩！九寶媽曬「全家11人」大陣仗合照　網揭真相藏洋蔥：妳好偉大

▲生7個小孩再領養2個。（圖／當事人授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

現在越來越多3人小家庭，願意生2個孩子以上的夫妻反而占少數。一名生了7個孩子的媽媽透露，他們家每次出門都不用揪團，光是自家人就已經要2、3台車，還曬出全家人大合照，不過，仔細算算照片中竟有9名小孩，而且她也自稱是「九寶媽」，想不到背後真相藏了一顆大洋蔥。

媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她經歷了2次婚姻，共生下7名孩子，「現在這任是後面3個孩子的爸」，除了自己生的7個小孩以外，她還另外領養了2個，但背後有一段故事，這2個領養的小孩其實是弟弟所生，對方孩子生下後就飛出國消失無蹤，生母也不願意負責任，她不忍心看2個小孩無依無靠，於是辦理了領養手續，對他們視如己出在照顧，「全部都是跟我住在一起沒分開」。

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她也透露，雖然9個孩子裡面，只有3個小孩是和現任所生，但對方多年來都很包容她，也願意和她一起打拼、生活，只不過兩人遲遲沒有登記結婚，「我說明天超過一萬個讚就馬上去登記，這是孩子的爸的願望！」目前貼文已經累計超過2.5萬人按讚，網友們都在等著她更新好消息。

這篇貼文現在已1600多則留言，其他人看完紛紛回覆，「 一萬個讚，祝妳們新婚快樂，多一萬個讚，祝妳們白頭偕老」、「請接受我的膝蓋」、「再過個10年，過年就精彩囉」、「生為女人我一定要給你讚上加讚，有責任感也是個強大的媽媽」、「沒見過比你更偉大強大的了。」

▼網友都很佩服。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）