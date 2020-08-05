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2020年才過一半...台灣多位名人「人生謝幕」　一起細數他們走過的路

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▲▼ 2020離世名人。（圖／資料照）

▲ 2020年不少名人離世。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

2020年才過一半多，接踵而至的壞消息宛如烏雲，籠罩在你我頭上，除了新冠肺炎疫情引發全球浩劫外，台灣也有不少名人相繼過世，包括59歲資深女星羅霈穎、98歲前總統李登輝等。《ETtoday新聞雲》帶你一起回顧，這些曾經在台灣閃閃發光的謝幕名人。

羅霈穎。（圖／資料照）

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▲羅霈穎。（圖／資料照）

「羅姐」羅霈穎59歲家中身亡

逝世日：8月3日

在綜藝圈有大姐頭封號的羅霈穎8月3日晚間，被發現陳屍於八德路的工作室內，享年59歲，突如其來的死訊震驚親友及演藝圈。警方初步研判是服藥輕生，加上現場冷氣未關，推測已死亡約2天。她遵循傳統習俗，曾說「逢九要低調、要禁慾」，對數字「9」特別敏感，然而再過8天就要滿60歲的她，卻還是沒逃過死劫

人稱「東區羅姊」的羅霈穎，舊名羅璧玲，出道39年，從小就希望進演藝圈，曾到酒吧打工，兼差當模特兒及show girl，在民風保守的70年代，甚至還跑去秀場當伴舞，後來被周遊發掘，拍了人生的第一部電視劇，才真正地走上演藝之路。此外，她還投資有道，陸續買下了不少房產當包租婆。如今，她的意外離世令親友、粉絲難過不已。

羅霈穎「千金小姐→伴舞」靠自己變豪門！　一輩子不婚不生背後原因曝

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

前總統李登輝98歲病逝

逝世日：7月30日

前總統李登輝今年2月喝牛奶時嗆到，造成肺部浸潤，住進臺北榮民總醫院治療174天後，仍於7月30日因敗血性休克併發多重器官衰竭與世長辭，享耆壽98歲。回顧「台灣民主之父」李登輝的政治生涯，可說是有褒有貶，也充滿驚滔駭浪，如今他的離世也在震蕩政壇，總統蔡英文、國民黨主席江啟臣、臺北市長柯文哲等政要都紛紛表示哀悼。

李登輝晚年演講常把「我不是我的我」掛在嘴邊，意即在「我」之外，還有一個更高的自我實現。從岩裡政男到李登輝，他當過日本軍官，打過二次世界大戰；他是台灣人，經歷過228事件；參加共產黨讀書會，嘗過國民黨白色恐怖的滋味；又加入國民黨，當臺北市長、省主席、副總統，直至中華民國總統。

影／「我李登輝耶！」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭

▲▼台大前哲學系教授王曉波。（圖／東森新聞）

▲台大前哲學系教授王曉波。（圖／東森新聞）

台大前哲學系教授王曉波77歲病逝

逝世日：7月30日

台大前哲學系教授、海峽評論出版社創辦人王曉波7月30日淩晨在家中辭世。海峽評論雜誌社總經理方守仁證實此事，並表示，王曉波日前有接受治療，但因病情惡化前幾天開始肺積水，家人不希望他再受更多折磨，因此帶回家中，7月30日淩晨2時在家中離世。

王曉波畢生投入學術研究，也是中國統一聯盟創立時最早的成員之一，曾任副主席，1991年，創立《海峽評論》雜誌，主張兩岸統一。儘管言論曾引發爭議，但其研究著作等身，除了鑽研中國儒家法家哲學，也對孫中山思想和台灣歷史有所研究，在台大、世新、文化大學任教期間的表現在備受校方和學生肯定，昔日友人對於他的辭世感到遺憾。

曾與李登輝互槓　統派學者王曉波同日辭世

台灣C肝治療面面觀公聽會,陳定信（圖／記者李鍾泉攝）

▲陳定信（圖／記者李鍾泉攝）

台灣肝帝陳定信77歲病逝

逝世日：6月24日

肝臟權威、中研院是陳定信24日下午因胰臟癌，病逝台大醫院，享壽76歲，他的研究團隊氣氛哀傷，家屬也十分低調。中研院當天深夜11時許也發布聲明稿哀悼，陳定信是台灣推動B肝防治的重要舵手，對台灣肝癌研究貢獻卓著，細數過去的榮譽，深深對他的辭世感到不捨與哀痛。

總統蔡英文6月25日表示，要謝謝陳定信院士貢獻專業，拯救了台灣無數「肝苦人」，他的離去是國家的損失，也是國際醫療學界的損失。

「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！「肝帝」陳定信病逝　中研院忍痛說話了
 

▲高雄市議會許崑源議長為中華女壘加油。（圖／記者顏如玉攝）

▲高雄市議會許崑源議長。（圖／記者顏如玉攝）

高市議長許崑源62歲墜樓身亡

逝世日：6月6日

高雄市長韓國瑜6月6日確定遭到罷免，當晚挺韓高雄市議會議長許崑源自17樓住處墜樓身亡，消息一出社會震驚！高雄市長韓國瑜、國民黨議員等人第一時間到許家慰問，許妻悲傷過度幾乎昏厥，也提到許崑源看新聞得知韓國瑜罷免案通過，情緒低落對妻子說「社會這麼沒有是非，我活著有什麼意思」，不久即發生噩耗。
醫生曾建議要戒酒　許崑源去年就因「腦中風」住院

許崑源活躍港都政壇30載！生前多次婉拒藍營探病　由太太代勞

▲▼吳朋奉（圖／攝影中心）

▲吳朋奉（圖／攝影中心）

三金影帝吳朋奉猝逝家中

逝世日：5月25日

55歲金鐘視帝吳朋奉25日出血性腦中風，猝逝家中陽台，周遭親朋好友問一輪，所有人講吳朋奉不離三件事，瀟灑，愛喝，沒架子，骨子裡吳朋奉有浪子性格，獨居姪女住宅頂樓加蓋30年，來嘸通知去嘸相辭，猝逝消息讓《父後七日》導演王育麟不捨大罵，「你一點都不通知就走，我很不爽啊。」

特／片酬高不愁沒戲拍：曾推10部戲　吳朋奉「天生浪子」獨居鐵皮屋30年

▲▼ 「台灣文學之母」鍾肇政。（圖／攝影家林柏樑攝影）

▲ 「台灣文學之母」鍾肇政。（圖／攝影家林柏樑攝影）

「台灣文學之母」鍾肇政96歲辭世

逝世日：5月16日

被喻為「台灣文學之母」的鍾肇政於5月16日辭世，享壽96歲。鍾肇政一生創作不輟，書寫臺灣人民的生活情感和社會現實，而他數十年的創作史，可說就是一部台灣文學史，對於鼓勵提攜後輩作家更是不遺餘力。文化部長鄭麗君對此表達崇敬與無盡的哀思，文化部將盡力協助家屬治喪，並將會同客委會呈請總統明令褒揚。

「台灣文學之母」鍾肇政辭世享壽96歲　創作史=台灣文學史

▲於梨華、於幼華聯合新書發表會。（圖／思行文化提供）

▲於梨華。（圖／思行文化提供）

留學生文學鼻祖於梨華89歲病逝

逝世日：4月30日

有「留學生文學鼻祖」稱號的旅美作家於梨華4月30日病逝，享壽89歲。女兒孫曉凡指出，於梨華死因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）引發呼吸衰竭。於梨華代表作「又見棕櫚，又見棕櫚」被譽為留學生文學鼻祖 ，她則被稱為「無根的一代」代言人。

旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

▲▼《五燈獎》邱碧治離世，享壽72歲。（圖／翻攝自YouTube）

▲《五燈獎》邱碧治離世。（圖／翻攝自YouTube）

五燈獎主持人邱碧治72歲病逝

逝世日：4月21日

《五燈獎》主持人邱碧治21日傳出逝世消息，享壽72歲，搭檔廖偉凡忍痛證實消息。《五燈獎》是台灣老牌選秀綜藝，吸引來自各縣市素人報名表演才藝，包括天后張惠妹、本土天王吳宗憲、台語歌手蔡小虎等人，皆因參加節目踏入歌壇。

《五燈獎》資深主持人邱碧治病逝！　享壽72歲…搭檔廖偉凡忍痛證實 

▲前行政院長郝柏村。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前行政院長郝柏村。（資料照／記者林敬旻攝）

前行政院長郝柏村101歲病逝

逝世日：3月30日

行政院前院長郝柏村3月30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，，享嵩壽101歲。他曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也曾赴美國陸軍指揮參謀學院深造，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人，但經歷過兩岸炮火洗禮的郝柏村，在2014年也爆發過唱中共國歌《義勇軍進行曲》事件，當時引也引發各界關注。

從823砲戰到義勇軍進行曲　郝柏村最後說了「仇恨可放下，歷史須回歸」

▲劉真 。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉真。（圖／記者黃克翔攝）

國標舞女王劉真44歲病逝

逝世日：3月22日

舞蹈老師劉真歷經心臟手術、裝葉克膜、開顱手術和改以心室輔助器續命，卻仍不敵病魔於3月22日逝世，享年44歲，留下丈夫辛龍和4歲女兒霓霓。辛龍和劉真過去是圈內是出了名的恩愛夫妻，他2013年發行專輯《我就是愛》時，其中有半首歌的歌詞，是他親手為了劉真而寫的，其中還有2句是他堅持不能刪去的歌詞，內容都是有關給老婆的真心話。已經羽化成仙的劉真帶給親友、粉絲的最美身影依然長存。

劉真「沒有痛只有美！」藏鞋400雙　拇趾外翻...打止痛針也要跳舞

▲歌仔戲傳奇小鳳仙過世。（圖／寶麗萊提供）

歌仔戲開心戲神小鳳仙80歲病逝

逝世日：3月17日

歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙，3月17日清晨5點39分病逝亞東醫院，享壽80歲。消息傳來，楊麗花哀痛落淚，心痛拜把姊妹小鳳仙離開，淚嘆因為新冠肺炎醫院管制未能見上摯友最後一面，不捨之前難以自抑。

「歌仔戲傳奇」小鳳仙是誰？　一生沒談過戀愛卻兒女雙全

▲沈一鳴。（資料照／記者呂佳賢攝）

參謀總長沈一鳴黑鷹墜機身亡

逝世日：1月2日

國軍一架UH-60M黑鷹直升機1月2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，蔡英文總統裁示追封沈一鳴為一級上將。62歲的沈一鳴軍旅生涯執行多次機密任務，最廣為人知的就是，沈一鳴到北葉門參與大漠計畫，是第8期飛官之一，為了化身當地人，跟隨當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚；此外，也是IDF戰機研發時期的試飛官。

沈一鳴學經歷豐富，擁有美國空軍戰爭學院的戰略碩士學位，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令、國防部軍政副部長、參謀總長。

痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官 

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