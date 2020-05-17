「台灣文學之母」鍾肇政辭世享壽96歲　創作史=台灣文學史

記者林育綾／台北報導

被喻為「台灣文學之母」的鍾肇政於昨（16）日辭世，享壽96歲。鍾肇政一生創作不輟，書寫臺灣人民的生活情感和社會現實，而數十年的創作史，可說就是一部台灣文學史，對於鼓勵提攜後輩作家更是不遺餘力。文化部長鄭麗君表達崇敬與無盡的哀思，文化部將盡力協助家屬治喪，並將會同客委會呈請總統明令褒揚。

▲「台灣文學之母」鍾肇政辭世，享壽96歲。（圖／攝影家林柏樑攝影）

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鍾肇政（1925-2020），客家人（籍貫桃園），彰化青年師範學校畢業，臺灣大學中文系肄業，曾任教師、《民眾日報》副刊主編、臺灣文藝雜誌社社長、東吳大學東方語文學系兼任講師、總統府資政、臺灣筆會會長、臺灣客家公共事務協會理事長、臺北市客家文化基金會董事長、寶島客家廣播電臺董事長。

▲「台灣文學之母」鍾肇政數十年的創作史，可說就是一部台灣文學史。（圖／攝影家林柏樑攝影）

鍾肇政創作以小說為主，兼及論述、散文、傳記，長篇小說主要分為以自身經歷反映動盪時代的《濁流三部曲》為代表的自傳體小說，以及以呈現50年日治時期社會現實的《臺灣人三部曲》為代表的歷史題材小說，創作作品多達2千萬字，深刻而細膩地描寫臺灣風土人物與歷史記憶。一生獲獎無數，曾獲中國文藝協會文藝獎章、臺灣文學獎、教育部小說創作獎、嘉新新聞獎基金會小說創作獎、吳三連文學獎、國家文藝獎、二等景星勳章、總統文化獎百合獎、二等卿雲勳章、首屆客家終身貢獻獎、行政院文化獎等獎項。

▲鍾肇政老師記《文友通訊》。（圖／國立臺灣文學館提供）

在文學創作之外，鍾肇政也長期從事翻譯工作，將日本文學引介給臺灣，而更為人所稱道的，是他為臺籍作家開拓出創作與交流的空間。1950年代，在日語教育下成長的臺籍作家面對戰後一元化的語言政策，需要使用過去不太熟悉的語言創作，他於是在1957年發起戰後第一份作家聯誼性的通訊媒介《文友通訊》，藉以溝通訊息、交流作品並互相支持。其後參與《臺灣文藝》編務及主編《民眾日報》副刊期間，更致力於提拔新人作家，帶動臺灣本土文壇的成長茁壯。

文化部長鄭麗君表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》開啟臺灣「大河小說」的先河，第一部長篇小說《魯冰花》膾炙人口，是跨世代臺灣人共同的記憶。對於他的辭世，鄭麗君表示崇敬與無盡的哀思，文化部將盡力協助家屬治喪，並將會同客委會呈請總統明令褒揚。

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