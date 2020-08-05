羅霈穎生前習慣吞安眠藥配酒　藥師揭服用過量...「嚴重會猝死」2原因

▲羅霈穎3日被發現陳屍在北市八德路工作室。（圖／記者許逸群攝）

記者曾羿翔／綜合報導

59歲女藝人羅霈穎（羅璧玲）3日被發現陳屍在北市八德路工作室，初步研判生前有服用安眠藥的習慣，可能是藥物服用過量猝死。北市聯合醫院藥師蘇柏名表示，長期服用安眠藥會有許多副作用。他也揭露，如果服用過量還配酒，嚴重可能會導致猝死的2個原因。

羅霈穎逝世消息震驚演藝圈，昔日好姐妹林潔莉、上官明莉透露，羅身體沒問題，就是會吃安眠藥還喝酒，一直以為她過得很好，看新聞才知道過世消息。

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根據《heho健康網》的報導，台北市立聯合醫院陽明院區居家安寧專責藥師蘇柏名指出，如果服用安眠藥過量又配酒精，可能會導致2種下場，包括「中樞神經過度抑制」、「肝臟急性發炎或衰竭」，2種情況嚴重都會猝死。

▲藥師指出，理想狀態是安眠藥不要服用超過3個月以上。（示意圖／123RF）

蘇柏名還說，理想狀態是安眠藥不要服用超過3個月以上，安眠藥如長期服用，會出現「耐受性」、「依賴性」、「戒斷症狀」等類似毒品的反應，列為以下3點：

1.「耐受性」：效果變差，原只需吃半顆，後來要吃 1 顆，到後來 2 顆、3 顆都變得沒效。



2.「依賴性」：沒有吃藥就渾身不舒服，甚至沒有藥物就無法入睡。



3.「戒斷症狀」：初期的表徵類似焦慮症狀，接著可能會有焦慮增加、注意力不能集中、疲倦、不安、厭食、頭暈、出汗、嘔吐、失眠、暴躁、噁心、頭痛、肌肉緊張／抽搐、顫抖等症狀。

報導也指出，吃安眠藥時該有的認知5點，包括「每天固定時間服藥」、「服藥後請平躺、準備睡覺」、「使用安眠藥的療程中，即使是白天也請不要喝茶、咖啡」、「服用安眠藥時請固定起床時間」、「除了服用藥物之外，還是要找出失眠的原因」。

▲羅霈穎在住家猝死，檢警調查發現她生前有服用意妥明助眠。（圖／翻攝網路）



據了解，羅霈穎本身有失眠難入睡的健康問題，曾向台北醫學院身心科門診求助，醫師開立非管制類的安眠藥「意妥明」（Etumine）幫助她入睡，是否是因為服用意妥明過量導致猝死，檢警目前仍在調查。有匿名精神科醫生向《ETtoday新聞雲》表示，意妥明是抗精神疾病後線藥物，多用於緩解思覺失調患者症狀，因鎮定效果顯著，一般不會單獨開立給一般失眠患者使用，除非患者有嚴重失眠，且換過多種藥物無效後才會開立。