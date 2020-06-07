活躍港都政壇30載！許崑源墜樓亡　曾多次婉拒藍營探病　由太太代勞

▲高雄市議會議長許崑源 。（圖／記者洪正達攝）



中央社

高雄市議會議長許崑源縱橫港都政壇約30年，在各黨、各派系有深厚人脈，晚間卻在高雄市長韓國瑜遭罷免通過後墜樓身亡，政壇人士對接連事件感到錯愕，感嘆世事無常。

許崑源晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，享壽63歲。

與韓國瑜同為中國國民黨籍的許崑源自韓國瑜任國民黨高雄市黨部主任委員時就全力相挺，也力挺韓國瑜選高雄市長，引介人脈、出錢出力；韓國瑜當選後，投桃報李力挺許崑源出任議長。

許崑源去年公務繁忙，經住院健檢被查出有小中風，後經休養狀況好轉，但行走上仍常要幕僚協助。

▲許崑源墜樓 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



許崑源住院後，多名國民黨籍高雄市議員多次希望訪視被婉拒，讓大家很擔心病況。

許崑源多數時間在家休養，很多行程由太太代勞服務，韓國瑜遭罷免通過後，許崑源也透過議會系統發出聲明說，尊重罷免結果，但非常遺憾市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長。

許崑源感謝高雄市政府團隊過去一年半努力打拚，高雄進步不能停，期盼全體市民一起讓高雄愈來愈好。

許崑源3歲喪父、13歲喪母，由大16歲的兄長照料；許崑源1994年以無黨籍身分參選高雄市議員進入政壇，隨後成為高雄市無黨籍議員問政聯盟總召集人。

2008年總統選舉許崑源投靠國民黨，擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長。前總統馬英九勝選後，許崑源加入國民黨，曾說哥哥是民主進步黨元老，不是沒想過參加民進黨，但感覺自己風格較貼近國民黨，且不分藍綠，都可當好朋友。

2010年許崑源成為國民黨議會黨團總召集人，並當選高雄市改制後首屆高雄市議會議長，2018年再度當選議長。

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