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羅霈穎關鍵藥物「意妥明」！當年南迴搞軌案死者身上也有　部分醫院早停用

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▲羅霈穎3日被發現在家身亡。（圖／翻攝羅霈穎微博、臉書）

▲羅霈穎3日被發現在家身亡，臉書留下生前美麗身影。（圖／翻攝羅霈穎微博、臉書）

記者張君豪／台北報導

藝人羅霈穎3日晚間，被友人發現陳屍在北市八德路三段自宅工作室內，床頭櫃上還有一包醫師開立鎮靜類藥物「意妥明」，檢警4日驗屍抽血後將送驗這批安眠藥物進行比對；據了解，羅霈穎近年作息不穩定加上熬夜，本身有失眠難入睡的健康問題，曾赴台北醫學院身心科門診求助，醫師開立非管制類的安眠藥「意妥明」（Etumine）幫助羅霈穎入睡，羅姊是否服用意妥明導致猝死，檢警仍在調查。

▲▼藝人羅霈穎、羅璧玲疑似陳屍八德路工作室 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藝人羅霈穎3日被發現陳屍北市八德路工作室，警方進入調查 。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，羅霈穎平常有和朋友打麻將摸幾圈的習慣，但牌打得不大，她沒有通告時經常和牌友透過手機line打麻將群組連絡，牌友都習慣相約去找羅姊打牌聊八卦，甚至和羅霈穎熟稔到連羅家大門的電子鎖密碼都可直接打開找人。

▲▼藝人羅霈穎、羅璧玲疑似陳屍八德路工作室 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藝人羅霈穎3日被發現陳屍北市八德路工作室，警方進出頻繁蒐證調查 。（圖／記者黃彥傑攝）

但有不具名精神科醫師向《ETtoday新聞雲》表示，意妥明是抗精神疾病後線藥物，多用於緩解思覺失調患者症狀，且因鎮定效果顯著，一般不會單獨開立給一般失眠患者使用，除非有嚴重失眠，且換過多種藥物無效後才會開立，目前台灣醫藥界已更多新型、安全抗失眠藥物供用，部分醫院多年前就停止使用意妥明。

當年震驚台灣的南迴搞軌案，法醫研究所鑑定證實死者陳氏紅琛死因是因為意妥明（Etumine）和酒精產生交互作用，導致混合中毒死亡，據此認定陳女遭下藥他殺，檢警也證實超量意妥明加上酒精可產生交互作用使藥效加速，甚至危害生命安全，甚至根據法醫研究所的鑑驗結果，跌破眾人眼鏡排除李家人使用蛇毒致死的可能性。

但對此檢警4日完成從8月初進出藝人羅霈穎工作室的相關人等，羅姊生前閨密、好友牌友都異口同聲表示「羅霈穎因體質問題，幾乎不喝酒也無酗酒習慣」加上羅霈穎家中也沒發現酒瓶或酒類飲品，初步排處羅霈穎有混用酒精和鎮靜藥物意妥明造成危害生命的可能性，目前檢警須等到法醫推定出羅霈穎死亡時間，以及後續解剖、採樣抽血進行毒藥物反應鑑定，才能確定羅女真正猝死原因。

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