「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！「肝帝」陳定信病逝　中研院忍痛說話了

▲「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！台灣肝帝陳定信病逝。（圖／中研院）



記者許力方／綜合報導

有「台灣肝帝」之稱的中研院士陳定信，24日下午因胰臟癌病逝台大醫院，享壽76歲，他的研究團隊氣氛哀傷，家屬也十分低調。中研院當天深夜11時許也發布聲明稿哀悼，陳定信是台灣推動B肝防治的重要舵手，對台灣肝癌研究貢獻卓著，細數過去的榮譽，深深對他的辭世感到不捨與哀痛。

「我們永遠懷念他！」中研院長廖俊智指出，陳定信畢生投入肝病研究，不僅推動台灣社會落實B肝疫苗施打政策，更發明C型肝炎合併療法，奠定台灣肝病硏究的世界地位，對於台灣社會與全世界皆有卓越貢獻。如今溘然辭世，成為學術界及實務界莫大遺憾。

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▲陳定信因胰臟癌病逝台大醫院。（圖／資料照）







▲1986年台灣成為全球第一個大規模施打B肝疫苗的國家。（圖／資料照）



中研院聲明指出，今年疫情爆發時，陳定信身體就出現狀況，卻仍義不容辭答應擔任本院新冠肺炎的研究團隊顧問，在防疫、研發上給予專業意見，更無私地分享心得，針對研究單位應該如何與政府部門合作給予實際建議，廖俊智說，很感念他的貢獻，中研院失去寶貴的良師，非常惋惜、令人不捨！

陳定信身為台灣肝病權威，師承台灣肝病研究之父宋瑞樓院士。陳定信雖然不是博士出身，但律己甚嚴，一生在基礎學術研究上精耕不輟。他從臨床病症中找出肝病原因，不僅發現台灣肝炎、肝硬化、肝癌的元兇是B型肝炎，而且也發現B型肝炎為母子垂直感染。

中研院也介紹到，陳定信熱愛台灣，設法將所學化為實際行動，以解決台灣社會重大健康問題，因而力抗各界壓力，全力推動新生兒全面接種B肝疫苗的公衛政策。此舉讓台灣新生兒B肝感染率從16%降到1%以下，更讓台灣自1986年起成為全球第一個大規模施打B型肝炎疫苗的國家，為學術界甚至整個社會，樹立了崇高的學術與道德標準，成就與精神令人感佩與動容。

陳定信院士畢業於台大醫學院。1992年，他以當時最年輕之姿當選中研院第19屆生命科學組院士，隨後更擔任16至24屆評議員、基因體研究中心特聘講座，同時也是台大醫學院附設醫院肝炎研究中心創始主任、台大終身特聘教授暨講座教授。

在他的一生中，曾獲中華民國二等景星勳章、美國B型肝炎基金會布倫伯格獎、美國肝病學會會士、第4屆總統科學獎、美國肝病學會傑出臨床教育家／導師獎、教育部國家講座、美國國家科學院外籍院士等學術殊榮肯定。