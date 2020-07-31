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曾與李登輝互槓　統派學者王曉波同日辭世

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學者王曉波辭世，享壽77歲。（翻攝自新黨YouTube影片）

圖文／鏡週刊

曾任教於台大、文化、世新的知名學者王曉波，本月因肺積水住進醫院，但狀況持續惡化，近日返家安寧治療，《海峽評論》雜誌社總經理方守仁證實，王曉波已於30日清晨在家中辭世，享壽77歲。

王曉波1943年出生於江西，1949年隨父親來到台灣，於台中二中畢業後進入台大哲學系就讀，並在碩士畢業後留在台大擔任講師，1973年在「台大哲學系事件」中，因為被指控「為匪宣傳」，遭當時的警備總部拘留訊問，是白色恐怖時期受害者之一。

王曉波畢生投入學術研究，也是中國統一聯盟創立時最早的成員之一，曾任副主席，1991年，創立《海峽評論》雜誌，主張兩岸統一，也因此與李登輝曾在報紙媒體上為了去中國化筆戰互槓，批李登輝擔任總統時試圖用教科書進行「皇民化教育」。

請繼續往下閱讀...

2015年的馬英九執政時期，推動高中國文與歷史課綱微調，聘請王曉波擔任總召集人，強調秉持中華民國《憲法》的原則來做修訂，調整台灣史、中國史、世界史的內容比重，也曾說出「中華民國首都在南京」的論點，引發輿論爭議，被指為與時代脫節，而王認為是遭到獨派媒體斷章取義。

由於當時其主持的課綱微調被認為是要「去台灣化」，讓當時許多學生和公民團體到教育部抗議，要求撤換總召王曉波，一度爆發衝突，其中一名抗議學生林冠華甚至在當年7月30日選擇輕生明志。

王曉波支持「中國再統一」，言論曾引發爭議，但其研究著作等身，除了鑽研中國儒家法家哲學，也對孫中山思想和台灣歷史有所研究，在台大、世新、文化大學任教期間的表現在備受校方和學生肯定，昔日友人對於他的辭世感到遺憾，《海峽評論》雜誌社總經理方守仁受訪表示，家屬傾向不辦公祭，但《海峽評論》將舉辦追思會。

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