從823砲戰到義勇軍進行曲　郝柏村最後說了「仇恨可放下，歷史須回歸」





▲郝柏村。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

行政院前院長郝柏村30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。回顧郝柏村超過百歲的生涯，他曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也曾赴美國陸軍指揮參謀學院深造，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。

郝柏村出生在江蘇鹽城，是陸軍炮科專長，一生奉獻軍旅。1958年8月23日爆發的「八二三砲戰」，在40多天砲戰期間，共軍發射47萬餘發砲彈，小金門面積僅是大金門的十分之一，卻承受將近一半的砲彈；而當時擔任國防會議副秘書長的蔣經國，也砲火中乘船來到小金門，聽取時任陸軍第九師師長郝柏村的作戰簡報。

▲823砲戰開始後，通信中斷，砲兵營長當機立斷反擊，壓制共軍砲火。（圖／取自國防部期刊）

郝柏村十多年前曾和昔日部屬重返小金門，推崇當年軍民秉持「生活不怕苦、工作不怕難、打仗不怕死」的金門精神，最後成功捍衛這塊土地，小金門就像是自己的家鄉。他認為，此役奠定台灣民主和經濟發展基石。在此之後，兩岸都覺得不應再打了，開始走向和平發展。

不過，曾經獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗，赴美國陸軍指揮參謀學院深造，以中華民國陸軍一級上將退役的郝柏村，曾在2014年7月前往蘆溝橋紀念七七事變紀念前，接受中國官方「中央電視台」節目訪問時，清唱了一小段中國國歌《義勇軍進行曲》，「起來！不願做奴隸的人們！……」當時除了引發關注，也有民進黨籍人士表達不滿。

▲中國人民抗日戰爭紀念館。（圖／CFP）

有民進黨立委批評，郝柏村此舉若發生在戒嚴時期，「是要殺頭的！」而前行政院長謝長廷則說，郝柏村不僅背叛歷史，更背棄了他過去信仰和台灣人民期待。

不過，郝柏村之子、台北市長郝龍斌在當時解釋，每個人都有他的自由，且《義勇軍進行曲》是抗戰歌曲，所有經過抗戰與參與抗戰的人都會唱這首歌。中華民族團結協會理事長夏瀛洲也說，在對日抗戰中，《義勇軍進行曲》是國軍的軍歌，後來才被中國共產黨當作國歌，藉此批評郝柏村，是小題大作。

▲郝柏村1997年為蔣經國兒子蔣孝勇覆旗。（圖／達志影像／美聯社）

其實當時的情況是，郝柏村被央視記者詢問，會不會唱《義勇軍進行曲》？郝柏村才清唱了一小段，而且還說這是1935年抗戰期間時，大街小巷、男男女女都會唱的歌，但最終卻只被部分媒體節錄了中間一小段內容。

此外，郝柏村赴陸當時不斷強調仇恨可以放下，歷史必須回歸事實，在參觀中國人民抗日戰爭紀念館和盧溝橋抗日戰爭遺址時，兩度向陸方強調「是蔣委員長領導抗戰！」之後，也頻頻詢問對方為什麼沒有呈現當時的歷史文獻《共赴國難宣言》？也讓館方人員一度相當尷尬。

▼郝龍斌陪同郝柏村。（圖／記者季相儒）

▼前行政院長郝柏村。（圖／記者徐政璿攝）

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