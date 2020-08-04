蘇嘉全總統府秘書長只做75天排行第三　史上任期最短是他！

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委蘇震清涉入收賄2000萬元案件，叔叔蘇嘉全為此請辭總統府秘書長，上任75天就下台，後續由前國安會秘書長李大維接任。不過，史上任期最短的總統府秘書長並不是蘇嘉全，而是在1999年請辭的章孝嚴（現已改名為蔣孝嚴），任期僅35天。

▲蘇嘉全在擔任立法院長期間，曾與夫人、總統蔡英文一同觀賞國慶大會的花車遊行。（圖／記者李毓康攝）

國會日前爆出集體收賄案，涉案人士包括國民黨的陳超明和廖國棟、民進黨的蘇震清和陳唐山、無黨籍的趙正宇，以及時代力量黨主席徐永明。蘇嘉全受到姪兒蘇震清收賄案影響，2日主動請辭總統府秘書長一職，3日隨即獲准，並由李大維接任其職務。

不過，回顧歷任總統府秘書長，蘇嘉全並不是任期最短的，排名第三。1999年12月21日章孝嚴因為被爆出緋聞，當時的總統是李登輝，章透過時任總統府發言人丁遠超發表聲明，隨即請辭，任期僅35天，成為史上任期最短的總統府秘書長；其次為陳唐山，2008年3月22日上任，只做了54天就因為政黨輪替而卸任。

▲蘇震清涉嫌收賄2000萬元。圖為移送北檢時的畫面。（圖／記者游宗樺攝）

而蔡英文自2016年當選總統之後，第一任總統府秘書長為林碧炤，但上任5個月就請辭，由副秘書長劉建忻代理，直到2017年5月24日才由吳釗燮接任，不過，吳在2018年2月25日卸任後，再次由劉建忻代理職務至2018年4月22日，接著由陳菊接任。

今年5月20日蔡英文迎來總統第二任期，並任命蘇嘉全為總統府秘書長，沒想到卻爆出國會集體收賄案。對於蘇震清涉賄一事，蘇嘉全的太太洪恒珠3日接受媒體採訪時坦言，「政治很險惡，也很可怕」、「不知道敵人是誰更可怕」，她想破頭都猜不透幕後黑手，但期盼外界能停止抹黑，將一切交由司法還原真相。