　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇嘉全總統府秘書長只做75天排行第三　史上任期最短是他！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委蘇震清涉入收賄2000萬元案件，叔叔蘇嘉全為此請辭總統府秘書長，上任75天就下台，後續由前國安會秘書長李大維接任。不過，史上任期最短的總統府秘書長並不是蘇嘉全，而是在1999年請辭的章孝嚴（現已改名為蔣孝嚴），任期僅35天。

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文與立法院院長蘇嘉全一同觀賞花車遊行,蘇嘉全太太洪恒珠。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇嘉全在擔任立法院長期間，曾與夫人、總統蔡英文一同觀賞國慶大會的花車遊行。（圖／記者李毓康攝）

國會日前爆出集體收賄案，涉案人士包括國民黨的陳超明和廖國棟、民進黨的蘇震清和陳唐山、無黨籍的趙正宇，以及時代力量黨主席徐永明。蘇嘉全受到姪兒蘇震清收賄案影響，2日主動請辭總統府秘書長一職，3日隨即獲准，並由李大維接任其職務。

不過，回顧歷任總統府秘書長，蘇嘉全並不是任期最短的，排名第三。1999年12月21日章孝嚴因為被爆出緋聞，當時的總統是李登輝，章透過時任總統府發言人丁遠超發表聲明，隨即請辭，任期僅35天，成為史上任期最短的總統府秘書長；其次為陳唐山，2008年3月22日上任，只做了54天就因為政黨輪替而卸任。

▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲蘇震清涉嫌收賄2000萬元。圖為移送北檢時的畫面。（圖／記者游宗樺攝）

而蔡英文自2016年當選總統之後，第一任總統府秘書長為林碧炤，但上任5個月就請辭，由副秘書長劉建忻代理，直到2017年5月24日才由吳釗燮接任，不過，吳在2018年2月25日卸任後，再次由劉建忻代理職務至2018年4月22日，接著由陳菊接任。

今年5月20日蔡英文迎來總統第二任期，並任命蘇嘉全為總統府秘書長，沒想到卻爆出國會集體收賄案。對於蘇震清涉賄一事，蘇嘉全的太太洪恒珠3日接受媒體採訪時坦言，「政治很險惡，也很可怕」、「不知道敵人是誰更可怕」，她想破頭都猜不透幕後黑手，但期盼外界能停止抹黑，將一切交由司法還原真相。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
總統府發言人愛上正妹記者！6天3度套房蜜會　捷運辣腿全直擊
羅霈穎「千金小姐→伴舞」靠自己變豪門　一輩子不婚不生原因曝
羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！　知情人曝：猝死前痛苦掙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明日遊行高雄5區！李眉蓁FB透露：當選後「農民年收百萬」是目標

水利處員工殉職　柯文哲指示從優撫恤、全力協助善後事宜

新任監察院長訪銅鑼灣書店挺香港！陳菊17字「手寫便條」曝光

回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

總統府發言人「劈腿女記者」被抓！　正宮向小三舊愛坦承：結婚就是在賭氣

立法院喬事王「3類助理」曝光！　第3種立委換屆秒換宿主

總統府發言人愛上正妹記者！6天3度套房蜜會　捷運辣腿全直擊

蘇嘉全總統府秘書長只做75天排行第三　史上任期最短是他！

水利處員工殉職　柯文哲指示從優撫恤、全力協助善後事宜

明日遊行高雄5區！李眉蓁FB透露：當選後「農民年收百萬」是目標

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

總統府發言人「劈腿女記者」被抓！　正宮向小三舊愛坦承：結婚就是在賭氣

立法院喬事王「3類助理」曝光！　第3種立委換屆秒換宿主

總統府發言人愛上正妹記者！6天3度套房蜜會　捷運辣腿全直擊

蘇嘉全總統府秘書長只做75天排行第三　史上任期最短是他！

水利處員工殉職　柯文哲指示從優撫恤、全力協助善後事宜

明日遊行高雄5區！李眉蓁FB透露：當選後「農民年收百萬」是目標

新任監察院長訪銅鑼灣書店挺香港！陳菊17字「手寫便條」曝光

賴品妤逛博覽會「拉鍊都沒拉」狂PO照16張　網友：呼叫「黨部」

回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

李登輝逝世　外交部：超過500位國際政要悼念

總統府發言人「劈腿女記者」被抓！　正宮向小三舊愛坦承：結婚就是在賭氣

立法院喬事王「3類助理」曝光！　第3種立委換屆秒換宿主

年底前生產有望！印度批准牛津大學疫苗　進行2與3期臨床試驗

陸軍「少將指揮官」外遇辣媽　2度私帶入營賞機！「李蒨蓉阿帕契」風波讓他自爆

Jo Malone推出全新香水筆，「按壓出水」補香超方便

直擊野生林心如、霍建華現身麻辣火鍋店！　2細節狂飄孕味

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」！店家：日本進口成本較高　清水休息站回應了

霸氣喊公休！鴨肉店老闆「貼26字」有夠狂　網一看笑翻：女顧客穿辣一點

歐盟敦促港府：重新考慮香港立法會選舉延期的決定

法國中止香港引渡條約　指《港區國安法》影響法人民和企業

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

政治熱門新聞

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

賴品妤逛博覽會拉鍊沒拉　網：呼叫「黨部」

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

蔡英文特派32位治喪大員名單一次看

李眉蓁FB透露：當選後「農民年收百萬」是目標

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

水利處員工殉職　柯文哲指示從優撫恤

蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

吳佩蓉點名碩論涉抄　許淑華4點聲明回應

陳菊到訪銅鑼灣書店　手寫字條曝光！

蘇嘉全閃辭府秘　史上任期最短是他

民眾黨喊：棄李眉蓁保吳益政

索馬利蘭考慮承認台灣？　外交部回應了

潛水員尋獲水利處員工遺體　柯文哲哀痛：從優撫卹

更多熱門

相關新聞

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

面對總統府前祕書長蘇嘉全辭職及姪兒蘇震清涉及SOGO收賄案，一連串對蘇家攻擊，蘇嘉全的太太洪恒珠3日下午受訪表示，「政治很險惡，也很可怕」、「不知道敵人是誰更可怕」，她想破頭都猜不透幕後黑手，開玩笑地說「該不會是阿共的陰謀吧！」

蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

幕後／蔡英文今早徵詢李大維　火速敲定府秘書長原因曝光

幕後／蔡英文今早徵詢李大維　火速敲定府秘書長原因曝光

《公司法》修法已有結果　蔡英文重話：有心人士無法扭轉最後法案

《公司法》修法已有結果　蔡英文重話：有心人士無法扭轉最後法案

快訊／蔡英文宣布：李大維接任總統府秘書長

快訊／蔡英文宣布：李大維接任總統府秘書長

關鍵字：

蘇嘉全蔡英文民進黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

羅霈穎4個月前才悼念劉真！　心疼辛龍走不出來

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

羅霈穎住家身亡2天現屍斑！　穿睡衣倒臥床邊

更多

最夯影音

更多
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時
壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面