獲選台南安平區晶鑽爸爸　邱國泉實至名歸

▲邱國泉先生當選晶鑽爸爸，安平區長賴青足親自到府恭賀，並向全天下父親祝賀父親節快樂並獻上最深的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶迎接父親節的到來，台南市政府於國立台南生活美學館舉辦慶祝2020年父親節暨模範父親表揚活動，市長黃偉哲為全天下父親獻上最真誠祝福，其中安平區公所推薦邱國泉先生當選晶鑽爸爸，實至名歸。

安平區公所指出，邱國泉先生，從小家境清寒便開始賣漁貨幫忙負擔家計，對父母極盡孝道，對於兄弟姊妹也是加倍呵護。成年後亦擔任漁民從事捕漁工作，因為工作一直與漁業相關，於1996年決定與妻子白手起家共同創立「奕達船務代理股份有限公司」，從事船務報關及補給相關業務。夫妻胼手胝足，從一家小公司不斷地調整經營方向，並堅定信念直到現在成為頗具規模的公司。

邱國泉先生與妻子婚後育有2子1女，時常教導子女要堅強面對挑戰，相當重視與兒女互相溝通與理解，以身作則教養孩子，並重視兒女的學校教育，其子女在其身教及言教薰陶下，深受父親影響，畢業後承襲家業進入公司學習，於社會上貢獻所長，對社區鄰里均熱心公益不落人後、關懷弱勢不遺餘力。

邱國泉先生事業有成後，愛心不落人後，不僅是安平行善團成員，亦擔任台灣石獅同鄉總會理事長、北京石獅商會名譽會長、中華港澳閩婦女協進會名譽會長、台南市歷屆市議員顧問、台南市警察之友顧問，並捐贈警察局監視系統提升治安維護，樂善好施。平日積極參與社區服務、關懷弱勢家庭，是位地方熱心公益人士，深受鄰里尊重。也利用自身影響力來幫助更多人，期望能為這個社會帶來更多溫暖，更教導後輩積極參與公益活動回饋社會，堪稱模範父親的代表。

安平區長賴青足親自到府恭賀邱國泉先生當選晶鑽爸爸外，也向全天下父親祝賀父親節快樂並獻上最深的敬意，期待為人子女能常保孝心並適時表達自己對父親的愛意，發揚固有的孝道，建構溫暖幸福的社會。

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