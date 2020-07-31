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陸抽砂船澎湖盜抽海砂　海巡出動2艦2艇查緝到案

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▲海巡署大動作出動高雄艦等艦艇，在澎湖海域查緝涉嫌盜抽海砂的大陸「海盛877」抽砂船到案 。（圖／海巡署提供）

▲海巡署大動作出動高雄艦等艦艇，在澎湖海域查緝涉嫌盜抽海砂的大陸「海盛877」抽砂船到案 。（圖／海巡署提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

大陸籍「海盛877」抽砂船，於30日清晨，在澎湖七美西南方56浬海域抽砂船涉嫌違法進行盜砂作業，海巡署立即出動高雄艦等兩艦兩艇人員，搭配空勤總隊直升機實施廣播後，下令艦艇包夾攔截，成功查扣該抽砂船，展開展現海巡署強勢執法，守護我國經濟海域海洋資源決心。

▲海巡署大動作出動高雄艦等艦艇，在澎湖海域查緝涉嫌盜抽海砂的大陸「海盛877」抽砂船到案 。（圖／海巡署提供）

▲▼查扣抽砂船。

▲海巡署大動作出動高雄艦等艦艇，在澎湖海域查緝涉嫌盜抽海砂的大陸「海盛877」抽砂船到案 。（圖／海巡署提供）

近年因大陸宣布沿海限制採砂，台、澎海域漸成中陸抽（運）砂船侵入盜採海砂熱區。7月29日至30日，海巡署指導艦隊分署報請臺灣橋頭地方檢察署指揮，啟動臺灣灘海域違法抽砂專案取締任務，掌握「海盛877」抽砂船在七美海域進行盜採時，出動高雄艦、屏東艦、臺南隊10025艇及澎湖隊10061艇，共計2艦2艇，結合偵防分署4名特勤人員、空勤總隊直升機，進行查扣，隨即實施強靠登檢，成功控制人、船。

經初步調查，「海」抽砂船計有8名船員、總噸位達4千488噸、估計載砂600噸，經請示橋頭地檢署檢察官後，由指揮官下令將所有盜採海砂全數回填，人船則押高雄興達港調查，訊後依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送橋頭地檢署偵辦；另執勤人員全程落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施14天自主健康管理。

海巡署表示，2020年1月迄7月底，海巡艦船已在臺灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計2988艘次，因中國大陸沿海禁止採砂，造成中國大陸內河抽砂船移往臺灣灘海域盜採，不僅嚴重破壞海洋生態，且因該種船型不適合於外海航行，導致近年抽(運)砂船翻船等海難案件頻傳，造成多位船員發生意外。為有效遏止是類案件發生，該將持續透過兩岸聯繫機制，籲請陸方協同執法，嚴加取締盜砂行為外，確保海域航行安全及海洋資源永續發展。

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