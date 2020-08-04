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北韓氣爆「狂炸10次」9死30傷！狂燒1.5小時畫面曝　邊境指揮官被補

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

北韓兩江道（Yanggang）惠山市當地3日晚間6時許發生爆炸事故，民宅陷入火海後，發出劇烈爆炸聲響，烈焰直竄天際，現已造成9人死亡，另有約莫30人受傷，疑似為氣爆事件，且火勢延燒周邊住屋，爆炸至少10次。當局現已介入展開調查，據報發生火災的民宅住戶是北韓與中國邊境的崗哨指揮官，現已被逮捕。

Daily NK報導，事發於當晚6時10分左右，屋內存放的汽油因不明原因起火，接著讓屋內另一邊的液化石油氣圓筒爆炸。只不過，這才是一切事件的開始，周邊住戶家中的液化石油氣瓶也跟著爆炸；消息指出，爆炸次數至少有10次以上。

根據韓媒所取得的影片，事發當下，在天色逐漸變暗之際，遠方一處地點發生大火，濃煙竄向天空，數度爆炸，不但傳出劇烈爆炸聲，且烈焰衝天。

當時火勢延燒至周邊住屋，所幸在居民的協助之下，火勢延燒約1.5小時後被撲滅。據了解，此次大火釀成爆炸的事故發生當下，造成6人當場死亡，另有約莫30人因燒傷送醫；到了今早，3名傷者在醫院過世。

據了解，當局已定調此事件是人為意外疏失事故，不會針對受到波及的人民做出補償，提供給災民的毛毯、衣物、米等生活必需品必須自行負擔費用。目前當局正在調查事故發生原因，消息指出，發生火災的民宅住戶已被當局逮捕，是北韓與中國邊境的崗哨指揮官。

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