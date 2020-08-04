快訊／週刊爆料「安倍晉三吐血」！　日本官方回應了

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本周刊爆料，首相安倍晉三在上個月疑似過度疲勞，身體狀況不佳，甚至出現吐血的情況。日官房長官菅義偉4日出面澄清，強調安倍的身體沒有任何問題。

根據《共同社》報導，菅義偉4日出面否認《週刊FLASH》爆料安倍在7月6日吐血的消息，並強調，「我已經連續幾天都和首相見面，（首相）只專注於工作，沒有任何問題。」報導也指，最近安倍都在下午6時左右離開官邸，沒有留在官邸內用餐，多半都是直接回到私人住家。

《週刊FLASH》爆料指出，近日因為暴雨災情，加上新冠肺炎疫情遲遲未解，讓安倍晉三「過度勞累」，上個月6日更直接在永田町的首相官邸辦公室內吐血。

早在2015年就有周刊爆料安倍身體狀況欠佳，當時有傳言指出，安倍在東京都內一家酒店與自民黨議員用餐時，突然感到不舒服馬上衝進廁所吐出鮮血。後續首相秘書官否任傳言，僅稱是痰裡有血而已。