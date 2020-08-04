　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／週刊爆料「安倍晉三吐血」！　日本官方回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本首相安倍晉三,布口罩,日本口罩。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本周刊爆料，首相安倍晉三在上個月疑似過度疲勞，身體狀況不佳，甚至出現吐血的情況。日官房長官菅義偉4日出面澄清，強調安倍的身體沒有任何問題。

根據《共同社》報導，菅義偉4日出面否認《週刊FLASH》爆料安倍在7月6日吐血的消息，並強調，「我已經連續幾天都和首相見面，（首相）只專注於工作，沒有任何問題。」報導也指，最近安倍都在下午6時左右離開官邸，沒有留在官邸內用餐，多半都是直接回到私人住家。

《週刊FLASH》爆料指出，近日因為暴雨災情，加上新冠肺炎疫情遲遲未解，讓安倍晉三「過度勞累」，上個月6日更直接在永田町的首相官邸辦公室內吐血。

早在2015年就有周刊爆料安倍身體狀況欠佳，當時有傳言指出，安倍在東京都內一家酒店與自民黨議員用餐時，突然感到不舒服馬上衝進廁所吐出鮮血。後續首相秘書官否任傳言，僅稱是痰裡有血而已。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／太流前董事長李恆隆、郭克銘羈押禁見
快訊／羅霈穎70分鐘相驗結束　檢察官說話了…大哥羅青憔悴現身
快訊／法院裁定廖國棟、丁復華羈押禁見
快訊／立委集體收賄　蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見
才剛宣布喜訊！　小煜一身黑衣與新婚妻現身二殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

深夜4人持刀闖入家中！　男主人目睹鬥牛犬「肉身擋刀」幫他擊退搶匪

譚德塞：新冠肺炎沒有萬靈丹，且可能「永遠都不會有」 　

川普狂言竟源自「家族禁忌」！　姪女揭致命弱點：祖父是關鍵

29歲女浮潛被「座頭鯨尾巴甩中」　當場「肋骨斷+內出血」急送醫

快訊／週刊爆料「安倍晉三吐血」！　日本官方回應了

連怎麼遞名片都不會！「日本郭台銘」痛批：現在大學生一無是處

快訊／東京今增309例新冠確診！　連8天單日染疫數200人↑

「這國」因新冠疫情面臨亡國！幣值暴跌80%...美專家：最失敗國家

我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘　曾淹死南韓露營客

澳洲前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

深夜4人持刀闖入家中！　男主人目睹鬥牛犬「肉身擋刀」幫他擊退搶匪

譚德塞：新冠肺炎沒有萬靈丹，且可能「永遠都不會有」 　

川普狂言竟源自「家族禁忌」！　姪女揭致命弱點：祖父是關鍵

29歲女浮潛被「座頭鯨尾巴甩中」　當場「肋骨斷+內出血」急送醫

快訊／週刊爆料「安倍晉三吐血」！　日本官方回應了

連怎麼遞名片都不會！「日本郭台銘」痛批：現在大學生一無是處

快訊／東京今增309例新冠確診！　連8天單日染疫數200人↑

「這國」因新冠疫情面臨亡國！幣值暴跌80%...美專家：最失敗國家

我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘　曾淹死南韓露營客

澳洲前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

CBA／林書豪、周儀翔對決廣東　易建聯首戰不打大利多

快訊／立委集體收賄醜聞！前太流董座李恆隆、白手套郭克銘　羈押禁見

肉包貓剪指甲超暴躁！　媽用女兒「勇敢口罩」一套秒收服

模擬東奧賽／莊智淵、陳建安將碰林鄭配　老大哥笑要打爆他們

不管疫情10月湯優盃先抽籤　中華男女隊是否冒險參戰未定

水碗當泳池！　賓士貓「超ㄎㄧㄤ自由式」笑翻網：小心溺水

樓上夫妻天天爭吵...男星求助管理員被回「自己上網查」真相曝光超毛！

蘋果砸近30億收購新創公司Mobeewave　iPhone可作為收支付款工具！

越懲罰越開心！　減肥汪「肉肉拍臉」爽到眼睛不見笑超開

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

自己印支票　他成功開走保時捷

全村集資中300億！唯獨沒揪他超邊緣

超強運！他連挖3塊超巨稀寶爽賺億元

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

即／法國宣布　停止香港引渡協議

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

天真女孩11歲成殺人魔連殺2男孩　下體剝皮、腹部刻字手段兇殘

即／中國代表團明抵「索馬利蘭」

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

更多熱門

相關新聞

即／東京今增309例新冠確診！

即／東京今增309例新冠確診！

日本放送協會（NHK）報導，東京都今增加309例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，是連續第8天單日超過200人以上染疫。截至當地下午3時（台灣時間下午2時），東京已有1萬4022人確診。

我要洩了！北韓「不先說」爽開水閘　6人溺斃

我要洩了！北韓「不先說」爽開水閘　6人溺斃

連炸10次！北韓氣爆9死　邊境官被捕

連炸10次！北韓氣爆9死　邊境官被捕

南韓「暴雨炸彈」釀13人死！民宿沖垮剩骨架

南韓「暴雨炸彈」釀13人死！民宿沖垮剩骨架

悼念李登輝　500多名政要湧入駐日處

悼念李登輝　500多名政要湧入駐日處

關鍵字：

日本安倍晉三日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面