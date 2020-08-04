快訊／東京今增309例新冠確診！　連8天單日染疫數200人↑

▲日本東京一名攜帶行李箱的旅客，戴著口罩通過車站剪票口。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

日本放送協會（NHK）報導，東京都今增加309例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，是連續第8天單日超過200人以上染疫。截至當地下午3時（台灣時間下午2時），東京已有1萬4022人確診。

厚生勞動省3日公布全國新冠醫療狀況數據，在截至7月29日為止的當周，全國47個都道府縣的新冠患者住院人數為4034人，比早前一周22日的數據增加1290人，重症患者人數自54人增至92人，增加1.7倍。

其中，8都府縣病床使用率超過30%，依序為大阪（42.5%）、埼玉（40.4%）、愛知（39.0%）、東京（37.9%）、福岡（37.3%）、滋賀（36.9%）、沖繩（36.6%）；若以病床使用率增幅角度來切入，最高為沖繩，住院患者自9人暴增至83人。

共同社分析，儘管現階段病床使用率高的地區維持4成左右水準，仍在能夠負荷的範圍內，但若未來都以單日破千人確診的趨勢來走，接下來的增勢將會難以遏制。

日本疫情迄今難以止血，各界都在關注此狀況的原因。根據東京醫科大學研究團隊的網路調查，在第一波疫情來襲的2月至5月期間，高達6成受訪者無視發燒等感冒症狀，外出工作，即便日本政府要求有感冒症狀的人不要上班，但民眾並未確實遵照行事。

該份調查針對住在關東地區且有工作的1226名男女進行調查，受訪者介於20歲至79歲之間。