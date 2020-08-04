和中國貿易是唯一解藥！金正恩「火速搶蓋」新鴨綠江大橋...不怕染疫丟命

▲連接中國遼寧省酖東與北韓新義州的新鴨綠江大橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）研發核武，不僅持續受到以聯合國安理會為首的國際社會制裁，加上今年新冠肺炎（COVID-19）影響，經濟受到嚴重衝擊，平壤菁英階層更傳出糧食配給不足！北韓最高領導人金正恩傳出不顧朝中邊境仍封鎖中，下令加快新鴨綠江大橋的完工速度，為的就是突破國際經濟制裁、封鎖，儘快與中國大陸取得貿易。

新鴨綠江大橋橫跨中國遼寧省丹東市、北韓新義州特別行政區，中國政府早在2014年便完成境內大橋的鋪設；然而北韓段的道路、海關建設則延宕了6年，儘管在中國國家主席習近平2019年6月訪問北韓後，平壤當局重啟建設，但今年初又因某些因素而被迫停工。

▲北韓最近重啟新鴨綠江大橋道路、海關建設。（圖／翻攝自微博）

韓媒《朝鮮日報》報導，近日在微博等社群網站上可以看到，北韓重啟新鴨綠江大橋建設的相片，不少貨車、堆高機、砂石車等聚集在大橋道路邊。分析指出，有可能是北韓當局認為，能打破現今經濟發展停滯、倒退的困局，唯一的方法只剩提高和友邦中國的貿易量。

不過若金正恩孤注一擲，將所有資金與餘力投入新鴨綠江大橋的建設，恐怕得迎來大失所望的結果！根據分析，由於中國大陸境內的新冠肺炎確診者仍持續增加，就算大橋如期完工，北韓與中國大陸間恢復過往頻繁的貿易與交流，恐怕相當困難。

▲北韓預計10月10日勞動黨75周年，完成三池淵市建設工作。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美國華府研究北韓的智庫網站《北緯38度》（38 North）對外公開7月14日的衛星相片表示，北韓仍持續進行白頭山革命聖地，三池淵市的觀光建設。根據該照片，鄰近三池淵市的新武城洞、胞胎洞、鯉明水洞，已開始出現過去未在媒體公開露面的新建築。

據悉，北韓將三池淵市視為思想教育、觀光的核心基地，預計今年10月10日勞動黨75周年慶以前完工。

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