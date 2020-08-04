蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！





▲趙正宇、蘇震清。（圖／翻攝自無黨籍立委趙正宇臉書、記者游宗樺攝）

記者袁茵／台北報導

6名現、卸任立委涉嫌收賄施壓政府官員，涉案人士包括民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇等人。對此，前立委孫大千4日批評，這兩人都聲稱是「向朋友借來的」，看來「在家靠父母，出外靠朋友」這句話套在綠營立委身上十分貼切，「有朋友真好！」

針對立委集體收賄案，孫大千4日於臉書上提到，「在家靠父母，出外靠朋友，這句話用在綠營立委的身上實在非常貼切。」陳明文在高鐵上遺失的300萬現金，宣稱是向朋友借來幫孩子創業的，向哪個朋友借來的？有沒有資金往來紀錄？完全說不清楚講不明白，且孩子最後也根本沒有創業。

孫大千說，蘇震清戶頭裡收到了李恆隆2000萬的匯款，也硬扯是朋友間的借貸關係，明明自己的財產申報實力雄厚，為什麼還要向朋友借2000萬？至於這筆錢要借來做什麼，反正一痞天下無難事，先混過去再說。

孫大千也提及，趙正宇的家裡被搜出了920萬元的現金，又辯稱是向朋友借來的，到底是向誰借來的？既然是借款，為什麼不用匯款，而要拿現金？借這筆錢要拿來做什麼？什麼樣的選民服務要花這麼大一筆錢？「這一連串的問題，是要考驗選民的智慧嗎？結論是政治人物的錢永遠都是向朋友借來的，有朋友真好！」

其實除了蘇震清、趙正宇外，藍營的陳超明和廖國棟也被涉入收賄醜聞。對此，國民黨主席江啟臣4日上午強調，國民黨絕對不護短，該怎麼辦就怎麼辦，雖然黨紀是一審有罪停權，二審有罪開除黨籍，但國民黨目前立場是「羈押就停權」。

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