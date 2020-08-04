女大生消失可可西里！搜救員4天尋回遺體　揭「無人禁區」內幕

記者柯沛辰／綜合報導

南京航空大學24歲黃姓女大生今年7月前往青海旅遊失蹤，經20多天追查，在可可西里無人區找到部分遺骸。志願搜救人員耗時4天，搜索超過1000平方公里，才找到遺體。為此，家屬2日送來一面錦旗，感謝搜救人員不辭辛勞搜救，但在他們眼中看來，這面錦旗太過沉重，「我們寧可不要什麼錦旗、感謝，只要女孩活著就好」。

綜合陸媒報導，黃姓女大生延畢疑似心情不佳，7月5日獨自一人從南京搭火車到青海格爾木。7月7日，她從格爾木搭計程車到可可西里，並告訴司機，她有帶帳篷，準備住在可可西里。7月13日，黃女最後一次出現在青藏線南山口的高速公路上，她在西藏方向的收費站刷了身分證，自此音訊全無。

▲黃姓女大生獨自進入可可西里無人區。（圖／翻攝自紅星新聞）

媒體曝光後，「女大學生青海失聯數十天」多次登上網路熱搜榜，引發廣泛關注。海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋注意到這件事，立刻通知隊員關注，為可能需要的搜救工作做好準備。果不其然，家屬很快前來聯繫，希望隊員能赴可可西里無人區搜救。

「按照規定，無人區是不能擅自進入的，我們的搜救也是提前進行報備，獲准後才進入。」謝文淋說，他和9名隊員深入無人區搜救，耗時4天，搜索超過1000平方公里，最後7月30日晚間7點40分在無人區清水河流域南側發現一具遇難者遺骸，並在附近發現一些隨身物品，初步判斷正是失聯的黃女，隨後交由警方處理。

格爾木市公安局表示，經組織上百名警力、志願者全力搜索，遺體附近相繼發現身分證、學生證及相關隨身物品，並在現場勘查發現人體骨骼組織，經DNA比對確定是黃姓女大生遺骸，初步排除他殺。

▲女大生遺骸在無人區被尋獲。（圖／翻攝自新京報）

謝文淋指出，作為一名本地人，這些年他和隊員也常接到無人區的搜救任務，但中心救援費用大多由隊員們負擔，倖存者又寥寥無幾，「無人區的含氧量只有內地的一半不到，很容易發生高原反應，一旦冒險進入，很可能會在睡夢中醒不過來，所以想要在無人區找到失聯的生還者，無異於是大海撈針。」

謝文淋說，這次長達4天的救援任務中，隊員配合警方展開搜救，一直堅信只要自己手腳快一點，女孩就有更多生還希望，所以為了避免含氧量不足、引發高原反應，隊員每一餐都只吃一點點，晚上也只睡3、4個小時，每天都在高原徒步行走20、30公里，即便磨破了襪子、磨爛了腳，仍忍痛頂著寒風前進。

▲黃姓女大生。（圖／翻攝《網易視頻》）

如今得到這樣的結果，眾人難過了很久。8月2日，死者家屬來中心見了參與搜救的隊員，親自送上一面錦旗，表達感謝。謝文淋難過地說，「說真的，這面錦旗太沉重了，我們寧可不要什麼錦旗、感謝，只要女孩活著就好。」

海西州藍天應急救援中心2017年開始籌備，隊員和志願者來自各行各業，均是自願參加，也是海西州目前唯一支公益救援隊伍。不過，由於救援難度大、費用開銷大，中心面臨無以為繼的困境。

即便困難重重，每次只要想到待援者可能面臨惡劣的環境，謝文淋他們總是二話不說整裝出發，「只希望大家都能遵守規定，不要擅自進入無人區。」

▲警方與志願者合力救援，在無人區展開搜尋。（圖／翻攝自中新網）