女大生出遊失蹤！最後定位「登山口前」…校方曝隱情：她心情不好

▲女大生獨自到青海遊玩，失聯將近20日。（圖／翻攝《網易視頻》）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川24歲的黃姓女大生日前搭車前往青海省格爾木市，接著與親友失去聯繫，至今已將近20天，讓家人相當著急，目前藍天救援機動隊已經投入搜索。對此，校方透露，黃女近日因為學業問題，心情比較壓抑，自行離開了學校。

綜合陸媒報導，這名女大生名為黃木七，籍貫為四川省，目前在南京航空航天大學就讀大學四年級，5日搭乘火車從南京前往青海格爾木，7日早上與好友透過社交軟體聯繫，接著再也沒有傳出消息，讓家人相當擔憂。

警方接獲報案，立刻展開調查，希望釐清黃女的動向。經過初步定位，警方發現，黃女的手機定位顯示8日曾到青海玉樹州曲麻菜縣，13日還有在南山口刷身分證，進入青藏線，接著再也沒有任何定位能夠追蹤。

▼女大生最後在青藏南山口刷身分證入山。（圖／翻攝《網易視頻》）



由於警方在初步調查中，沒有發現犯罪事實，該案件不以刑事案件立案，只是將黃女列為失蹤人口。大陸的藍天救援機動隊得知消息，立刻發布尋人啟事，公布黃女的姓名、年齡、身高、體重，同時提供聯繫方式，希望大家能一起找人。

藍天救援機動隊指出，目前已有多名隊員在西藏、青海、新疆等處的無人區搜尋，若有確定方向，會再彙整消息，決定下一步動向。對此，黃女的姊姊相當焦急，截至目前為止仍未找到妹妹，不曉得該如何是好。

對於黃女的失蹤案，南京航空航天大學則說，黃女原先在安徽讀大學，後來轉到南京航空航天大學，就讀飛行專業，但黃女在國外考核沒過，重讀了一次大三，現在是大學四年級，不過學分、畢業論文都沒有過，可能還得重修，最近也因此心情低落，自行離開學校。至於詳細原因為何，仍待進一步釐清。

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