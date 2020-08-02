女大生闖可可西里「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」驗DNA才確認是她

▲女大生獨自出遊。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

四川24歲的南京航空大學黃姓女大生日前前往青海旅遊後失蹤，警方追查20多天，最後在無人區找到了「人體骨骼組織」，以及她的身分證、學生證等隨身物品。目前相關調查工作仍在進行中。

綜合陸媒報導，黃女先前疑似因為延畢心情不好，沒有通知學校，獨自一人出遊，7 月 5 日從南京坐火車到青海格爾木，7月7日乘計程車從格爾木到可哥西裡。她告訴計程車司機，自己有帶帳篷，準備住在可哥西裡。

▲女大生遺骸於無人區找到。（圖／翻攝自新京報）

黃女7月13日在青藏線南山口的高速上，往西藏方向的收費站刷過身份證，之後就消失了。在最後一次和朋友聊天的時候，黃女透露，自己玩遍了格爾木周邊的景點，還給家人買了很多東西。

黃女家屬7月30日接到警方電話，已找到黃女的相關隨身物品及疑似人體骸骨，迅速趕往青海格爾木；隔日做DNA比對，8月1日確定黃某某去世。黃女父親呼籲家長們，孩子是上天賜予我們的禮物，好好珍惜她、愛護她、保護她，讓這種類似的悲劇不再重演。

根據格爾市公安局1日通報，7月30日19時40分許，在可哥西裡自然保護區清水河南側無人區相繼發現黃姓女子的身份證、學生證及相關隨身物品。警方並在現場勘查發現人體骨骼組織，經DNA比對為黃某某遺骸。經初步偵查，排除他殺。目前，相關工作仍在繼續進行中。

►戴口罩更要保養