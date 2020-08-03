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驚悚畫面曝！女大生搭客運返家…慘遭「車門夾頭8秒」　乘客嚇壞尖叫

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記者鄧木卿、徐愷昕／台中報導

台中市靜宜大學4年級邱姓女學生，2日晚上7點半搭公車到朝馬轉運站，不料要下車時，車門竟突然關閉，造成她的頭被車門夾住。稍早監視器畫面曝光，上方可見邱女的頭整整被卡在公車門8秒之久，直到同車乘客大喊後，司機才趕緊開門，整個過程相當驚悚。

▲▼女大聲搭台中客運慘遭「夾頭」開走。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲邱姓女大生2日晚上搭台中客運欲返家，未料下車時頭竟被公車門夾住8秒之久。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解，就讀靜宜大學的邱姓女大學生，暑假留在台中打工，8月3日是她生日，她昨晚打完工，從學校搭乘304公車到秋紅谷，在朝馬轉運站轉車回桃園，結果，要下車時，車門突然關閉，她的頭慘遭夾住在車外，身體在車內，而車子已經開動，車內乘客嚇得大喊，司機這才發現趕緊停車。

▲▼女大聲搭台中客運慘遭「夾頭」開走。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲邱姓女大生2日晚上搭台中客運欲返家，未料下車時頭竟被公車門夾住8秒之久。（圖／記者鄧木卿翻攝）

從監視器畫面可見，邱女要下車時，車門毫無預警突關上，當下她嚇得完全不敢動，就這樣維持頭在車外、身體在車內的情況長達8秒鐘，所幸同車乘客有及時發現，不然後果不堪設想。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，目前已向客運公司調閱車內影像調查，如果司機確實有未注意，而太快關門的話，不但對公司開罰5千元，而且納入每年評鑑，減少公車補貼數十至數百萬元不等。

台中客運公司林姓經理表示，據司機轉述，車門打開10多秒後，見沒人下車才會關門，豈料女學生突然要下車，林說，正確的SOP是先關門後，車子才能開動，但司機卻是邊關門、邊啟動，雖然關了門還是可能會夾到頭，但至少不會被拖著走，傷害會降至最低。

林經理說，該名司機50多歲，在公司已開了6年，今天先暫停開車，進行再教育，接著再由站長陪同跟車，確定開車無虞再返回工作崗位，公司會負擔女學生全部醫療費用。

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