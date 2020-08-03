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桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

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▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安(後排右三)榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園泰籍配偶在市府輔導協助下，3日於新住民文化會館舉行「牽手泰泰國文化協會」成立大會，會中選舉理監事、理事長，由居住在桃園25年、現職美容師的孫莉安當選創會理事長。孫莉安感謝在滂沱大雨的天候下，桃園泰籍姐妹仍出席熱絡，肯定桃園新住民文化會館經常舉辦各種成長活動、交流，成為新住民朋友溫馨的家。

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

▲桃園市長辦公室主任陳坤榮出席桃園「牽手泰泰國文化協會」成立大會。（圖／張瑜庭提供）

新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭說，該中心於3年前成立，是全國第一個新住民專責服務中心，結合了民政、社會、勞動、衛生、教育及警政、法律諮商的聯合專責單位；服務中心四大任務，分別是：友善尊重、權益保障、多元服務、培力發展，期該中心成為在桃園的新住民朋友另一個家。

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，感謝終於有自己的家。（圖／張瑜庭提供）

張瑜庭表示，由於，市長鄭文燦重視新住民朋友的權益，這些年來，包括越籍、陸籍等各國籍的10多個新住民協會相繼成立，而「牽手泰泰國文化協會」則是第一個由泰籍配偶成立的協會。

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

▲▼成立大會泰式美食分享。（圖／張瑜庭提供）

▲桃園「牽手泰泰國文化協會」成立，由孫莉安榮任理事長。（圖／孫莉安提供）

包括：桃園市長辦公室主任陳坤榮、移民署桃園服務站主任黃英貴、新住民聯合服務中心執行長陳建崧、副執行長張瑜庭、桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青、教育電台主持人泰國新住民章少玲等人士亦出席活動。

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