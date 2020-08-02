壽山巖全國舞龍公開賽12隊伍參賽　高手雲集精彩過招

▲壽山巖全國舞龍公開賽，高手雲集。（圖／壽山巖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動，1日由「全國舞龍公開賽」率先登場，共有12組的舞龍隊伍同台較勁，由代表壽山巖觀音寺舞龍隊的國立體育大學奪冠。壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，舞龍舞獅是中國傳統文化的一部份，期透過競賽復育全省逐漸失傳的舞龍燈文化。

▲壽山巖全國舞龍公開賽，高手雲集。（圖／壽山巖提供）

壽山巖觀音寺位在桃園與新北的交界處，擁有近三百年歷史、信徒眾多，早已成為重要的信仰中心。廟方舉辦的「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動，「全國舞龍公開賽」從2016年開始舉辦，復育全省逐漸失傳的舞龍燈文化，不只傳承獨特的「迎龍燈」儀式，更開辦比賽、與在地學校合作培育優秀的舞龍好手。

廟方也和國立體育大學舞龍隊接軌，組成壽山巖觀音寺舞龍隊參賽，隊長黎德志表示，他學舞龍已經8年，今年是第三次參加壽山巖所舉辦的舞龍公開賽，他覺得廟方提供這樣的競賽平台，不只能大展身手而且還能從其他隊伍學到很多經驗，很感謝壽山巖如此重視傳統閩南技藝。

來自新竹市的虎林國中小龍獅戰隊，最小成員僅小學二年級。成立三年的時間，過去都是參加舞獅比賽較多，今年是第一次帶領舞龍戰隊前來壽山巖，收穫良多。民眾王小姐表示，每個舞龍隊伍都展現出超酷的造型，跟想像中的傳統舞龍不太一樣，小朋友在旁邊看了很開心，是一個很棒的親子體驗，明年還想再來觀賞。

配合「2020桃園觀音菩薩文化節」，廟方也將於8月4-5日舉行為期兩天的觀音佛祖祈福遶境活動，在8月6日舉辦恭迎菩薩回娘家、百人誦經及揹菩薩祈福活動；今年8月7日(農曆6/18)的觀音之夜晚會，邀請許多社區與學校進行才藝嘉年華展演，達到寺廟、社區共同連結的目標；晚間23：15還有最重要的觀音菩薩成道紀念日祝壽大典等，歡迎大家踴躍參與體驗精彩的觀音文化節系列活動。

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