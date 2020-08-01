　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯幫信堂「衝鋒隊」桃園打到花蓮！培植「黑勢力新星」…賺錢就買槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼竹聯幫信堂。（圖／翻攝《東森新聞》）

地方中心／桃園報導

北市警方近日破獲一起持槍案，在某處獨棟頂家房子查獲6支手槍、82餘發子彈，持有的男子是竹聯幫信堂的一名小弟，引起社會震驚。事實上，竹聯幫信堂長期扎根桃園，組織「竹簾衝鋒隊」，在當地相當有名，且信堂專門招募新生代，培植敢打敢殺的年輕人，從事暴力討債、販毒等非法行為。

北市萬華分局與桃市中壢分局接獲線報，有竹聯幫信堂的大哥將槍枝交由小弟保管，該名小弟還跑到中壢承租透天公寓的頂加房子，以此規避警方查緝。

警方接獲報案，7月29日晚間8點在公寓門口埋伏多時，等到藏有槍枝的簡姓小弟載著女友回家，再出面控制2人的行動，成功查獲了4支手槍、2支霰彈長槍、82發子彈以及12發霰彈，全案依照《槍砲彈藥刀械危害防制條例》送辦。

▼警方在「擁槍」嫌犯家門口逮人，查獲6支長短槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在「擁槍」嫌犯家門口逮人，一名女子穿真理褲默默的戴安全帽與友人離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據《東森新聞》報導，這名小弟隸屬的「竹聯幫信堂」從桃園開始起家，在地扎根，還會向各幫派引戰，最遠跑到花蓮滋事。

知情人士爆料，信堂在桃園駐紮後，想要打回台北，但因為食力不夠，又被打回來，接著開始在桃園與角頭起衝突，從南區一路打到中壢，「到處想要去插旗，應該是這樣講。」

此外，信堂還成立「竹聯衝鋒隊」，專門培植新生代，招募敢打敢殺的年輕人進入，專門從事暴力討債、毒品買賣、經營賭場等非法行為，疑似還有賣笑氣「大賺一筆」，接著把收入用來購買槍枝，壯大勢力。

►清酒粕萃取，一拍就發光

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
解約200萬定存「all in玉山金」！他豪買60張…網曝另
快訊／新北資深警猝死家中！　鎖匠開門驚見屍斑
林志玲露臉被發現「2地方變了」　網一看全傻：認不出！
快訊／「登輝牌」發威！　今彩539「詭異頭獎」5人抱走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／跨黨集體涉收賄　藍委陳超明凌晨到北檢：我哪裡有收賄啊？

快訊／前立委陳唐山涉收賄嫌疑重大　檢方訊後50萬交保

快訊／不分黨派！6立委疑涉貪　趙正宇深夜學「黃琪」蓋頭狼狽躲拍

竹聯幫信堂「衝鋒隊」桃園打到花蓮！培植「黑勢力新星」…賺錢就買槍

快訊／多名立委涉收千萬賄款　檢方深夜傳喚趙正宇、陳唐山

快訊／原本跟朋友約見面…新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

賓士違停開門…23歲女「摔車2秒」遭公車輾死　男駕駛坐路旁傻了

黑澀會薔薔不捨父親被騙…怒嗆：GG割下來！他詐屋主海削2.5億判刑6年

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消傍晚撲滅火勢

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

快訊／跨黨集體涉收賄　藍委陳超明凌晨到北檢：我哪裡有收賄啊？

快訊／前立委陳唐山涉收賄嫌疑重大　檢方訊後50萬交保

快訊／不分黨派！6立委疑涉貪　趙正宇深夜學「黃琪」蓋頭狼狽躲拍

竹聯幫信堂「衝鋒隊」桃園打到花蓮！培植「黑勢力新星」…賺錢就買槍

快訊／多名立委涉收千萬賄款　檢方深夜傳喚趙正宇、陳唐山

快訊／原本跟朋友約見面…新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

賓士違停開門…23歲女「摔車2秒」遭公車輾死　男駕駛坐路旁傻了

黑澀會薔薔不捨父親被騙…怒嗆：GG割下來！他詐屋主海削2.5億判刑6年

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消傍晚撲滅火勢

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

快訊／跨黨集體涉收賄　藍委陳超明凌晨到北檢：我哪裡有收賄啊？

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

醫師連環殺「50計程車司機」！　屍體全丟鱷魚池...警方嚇傻

國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC

快訊／前立委陳唐山涉收賄嫌疑重大　檢方訊後50萬交保

快訊／不分黨派！6立委疑涉貪　趙正宇深夜學「黃琪」蓋頭狼狽躲拍

竹聯幫信堂「衝鋒隊」桃園打到花蓮！培植「黑勢力新星」…賺錢就買槍

中職／「兄弟殺手」富邦索沙止對戰3連敗　羅傑斯迎戰

研究證實：沒性慾恐是陽痿前兆！「停止愛愛」後…身心突冒5大劇烈變化

「萬秀的洗衣店」80歲阿公阿嬤穿上遺棄舊衣　變身超時尚CP

環尾狐猴產下萌眼雙胞胎寶寶！　緊黏媽媽肚上...趴睡模樣超可愛

社會熱門新聞

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

快訊／新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

陳唐山涉收賄　訊後50萬交保

即／嘉義嚴重車禍！16歲女騎士命危...12歲女童撕裂傷

即／北市中山區嚴重車禍

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

即刻／台北科技大學20歲學生墜落命危

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

高雄市前市長韓國瑜6月被罷免，接著幾乎沒有出現在螢光幕前，動向令人好奇。對此，有臉書粉專分享，韓國瑜31日出現在花蓮，前往新城鄉長家中致哀，動向一曝光，立刻有許多韓粉湧入留言「市長，大家想你了」。

快訊／桃園垃圾掩埋場大火　打火兄弟持續灌救

快訊／桃園垃圾掩埋場大火　打火兄弟持續灌救

桃園登革熱個案增至13人！衛生局：持續防堵

桃園登革熱個案增至13人！衛生局：持續防堵

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

小弟藏6槍全扛下　警逮人「真理褲女孩超淡定」

小弟藏6槍全扛下　警逮人「真理褲女孩超淡定」

關鍵字：

竹聯幫信堂桃園花蓮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

快訊／新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面