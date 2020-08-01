竹聯幫信堂「衝鋒隊」桃園打到花蓮！培植「黑勢力新星」…賺錢就買槍

地方中心／桃園報導

北市警方近日破獲一起持槍案，在某處獨棟頂家房子查獲6支手槍、82餘發子彈，持有的男子是竹聯幫信堂的一名小弟，引起社會震驚。事實上，竹聯幫信堂長期扎根桃園，組織「竹簾衝鋒隊」，在當地相當有名，且信堂專門招募新生代，培植敢打敢殺的年輕人，從事暴力討債、販毒等非法行為。

北市萬華分局與桃市中壢分局接獲線報，有竹聯幫信堂的大哥將槍枝交由小弟保管，該名小弟還跑到中壢承租透天公寓的頂加房子，以此規避警方查緝。

警方接獲報案，7月29日晚間8點在公寓門口埋伏多時，等到藏有槍枝的簡姓小弟載著女友回家，再出面控制2人的行動，成功查獲了4支手槍、2支霰彈長槍、82發子彈以及12發霰彈，全案依照《槍砲彈藥刀械危害防制條例》送辦。

▼警方在「擁槍」嫌犯家門口逮人，查獲6支長短槍。（圖／記者邱中岳翻攝）



根據《東森新聞》報導，這名小弟隸屬的「竹聯幫信堂」從桃園開始起家，在地扎根，還會向各幫派引戰，最遠跑到花蓮滋事。

知情人士爆料，信堂在桃園駐紮後，想要打回台北，但因為食力不夠，又被打回來，接著開始在桃園與角頭起衝突，從南區一路打到中壢，「到處想要去插旗，應該是這樣講。」

此外，信堂還成立「竹聯衝鋒隊」，專門培植新生代，招募敢打敢殺的年輕人進入，專門從事暴力討債、毒品買賣、經營賭場等非法行為，疑似還有賣笑氣「大賺一筆」，接著把收入用來購買槍枝，壯大勢力。

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