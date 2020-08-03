「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

▲衛生局加強環境消毒。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區呂姓里長2日於臉書Po出「我們中獎了！」一文指稱，登隔熱14例中，其中ㄧ例是在西湖里，儘管是假日仍接到衛生局的通報，里內要加強消毒，衛生局的人開始逐戶發通知宣導，有人配合有人抗拒，甚至有人懷疑是詐騙？據了解，桃園區目前發現登革熱的長安里與西湖里，附近皆有老市場，民眾憂心登隔熱是否擴散？

熱心里民也在呂姓里長Po文留言表示：他住在桃園50年以上，第一次聽到這種法定疾病在桃園發生，發生最多是台灣中南部夏季酷熱也易成為疫區。初期發生，可能很多在地桃園人無感覺，需要多多了解進行防治工作。

▲桃園呂姓里長PO文里民確診登隔熱。

里長PO文指出，什麼是登革熱和登革熱是如何傳播的？登革熱可引起很厲害的高燒及肌肉疼痛，猶如裂骨一般，又俗稱「斷骨熱」以或「天狗熱」。不同於腸病毒的人對人的傳染，它必須藉由「蚊子」叮咬患者，成為病媒蚊，當病媒蚊再叮咬健康的人，才會使人致病。

它的傳播媒介主要是埃及斑蚊及白線斑蚊這兩種蚊子，喜歡在白天咬人，棲息於陰涼有水處，不喜歡待在臭水溝，尤其喜歡下雨後的廢輪胎及廢棄的容器。登革熱病毒必須藉由這些蚊子的叮咬，才可能傳播出來，而依其抗原性的不同，登革熱病毒又可分為1、2、3、4共四型。人若感染其中一型，其在體內產生的抗體並無法防護另外三型，以感染第2型最危險，易發生出血性登革熱。這些病媒蚊叮咬登革熱病患8至15天後，就具有終生傳染病毒的能力了。

至於，如何防治登革熱？埃及斑蚊及白線斑蚊都是在白天吸血，且吸血場所多在屋內或野外陰暗處如樹林及竹林內，因此防治之道可由四方面著手：

1. 清除蚊蟲孳生場所：室內孳生源如冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、水槽、貯水缸等，宜每週清洗換水。室外孳生源如廢輪胎、花盆、空罐等，清除後交給清潔隊運走或通知環保局處理。

2. 撲滅蚊子：凡是殺蟲劑對人畜都有害，但只要使用前充分準備與加強預防措施，這類危險是可避免的。

3. 出入疫區，宜穿長褲及長袖衣服，晚上睡覺應掛蚊帳，門窗應設有紗窗、紗門，避免登革熱境外移入。

4. 登革熱患者除了遵從醫囑，多休息補充水分外，在生病期間，臥床要掛蚊帳，避免病媒蚊叮咬，以減少病媒蚊再度藉機傳染健康人的機會。

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