　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園呂姓里長PO文有里民確診登隔熱。（圖／翻攝）

▲衛生局加強環境消毒。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區呂姓里長2日於臉書Po出「我們中獎了！」一文指稱，登隔熱14例中，其中ㄧ例是在西湖里，儘管是假日仍接到衛生局的通報，里內要加強消毒，衛生局的人開始逐戶發通知宣導，有人配合有人抗拒，甚至有人懷疑是詐騙？據了解，桃園區目前發現登革熱的長安里與西湖里，附近皆有老市場，民眾憂心登隔熱是否擴散？

▲桃園呂姓里長PO文有里民確診登隔熱。（圖／翻攝）

熱心里民也在呂姓里長Po文留言表示：他住在桃園50年以上，第一次聽到這種法定疾病在桃園發生，發生最多是台灣中南部夏季酷熱也易成為疫區。初期發生，可能很多在地桃園人無感覺，需要多多了解進行防治工作。

▲桃園呂姓里長PO文有里民確診登隔熱。（圖／翻攝）

▲桃園呂姓里長PO文里民確診登隔熱。

里長PO文指出，什麼是登革熱和登革熱是如何傳播的？登革熱可引起很厲害的高燒及肌肉疼痛，猶如裂骨一般，又俗稱「斷骨熱」以或「天狗熱」。不同於腸病毒的人對人的傳染，它必須藉由「蚊子」叮咬患者，成為病媒蚊，當病媒蚊再叮咬健康的人，才會使人致病。

它的傳播媒介主要是埃及斑蚊及白線斑蚊這兩種蚊子，喜歡在白天咬人，棲息於陰涼有水處，不喜歡待在臭水溝，尤其喜歡下雨後的廢輪胎及廢棄的容器。登革熱病毒必須藉由這些蚊子的叮咬，才可能傳播出來，而依其抗原性的不同，登革熱病毒又可分為1、2、3、4共四型。人若感染其中一型，其在體內產生的抗體並無法防護另外三型，以感染第2型最危險，易發生出血性登革熱。這些病媒蚊叮咬登革熱病患8至15天後，就具有終生傳染病毒的能力了。

至於，如何防治登革熱？埃及斑蚊及白線斑蚊都是在白天吸血，且吸血場所多在屋內或野外陰暗處如樹林及竹林內，因此防治之道可由四方面著手：

1. 清除蚊蟲孳生場所：室內孳生源如冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、水槽、貯水缸等，宜每週清洗換水。室外孳生源如廢輪胎、花盆、空罐等，清除後交給清潔隊運走或通知環保局處理。

2. 撲滅蚊子：凡是殺蟲劑對人畜都有害，但只要使用前充分準備與加強預防措施，這類危險是可避免的。

3. 出入疫區，宜穿長褲及長袖衣服，晚上睡覺應掛蚊帳，門窗應設有紗窗、紗門，避免登革熱境外移入。

4. 登革熱患者除了遵從醫囑，多休息補充水分外，在生病期間，臥床要掛蚊帳，避免病媒蚊叮咬，以減少病媒蚊再度藉機傳染健康人的機會。

・淡斑、保濕、勻亮肌膚
・百萬網友推薦
・夏日美肌必備
 

ET快訊
快訊／趙正宇拿出100萬交保！律師帶SOGO袋子裝錢來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

新北三重三民全齡公園啟用　侯友宜：打造不同年齡層運動空間

台中詭路「一夜4車慘撞」！離奇設計曝光　當地人氣炸：根本是陷阱

16歲正青春藝術節聯合舞展　黃偉哲與年輕學子共舞

桃園特斯拉逆向超車！撞飛重機騎士「對折」卡邊坡　驚險畫面曝

2020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

台南東山火龍果節熱鬧展開　最強推銷員黃偉哲大力促銷

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

新北三重三民全齡公園啟用　侯友宜：打造不同年齡層運動空間

台中詭路「一夜4車慘撞」！離奇設計曝光　當地人氣炸：根本是陷阱

16歲正青春藝術節聯合舞展　黃偉哲與年輕學子共舞

桃園特斯拉逆向超車！撞飛重機騎士「對折」卡邊坡　驚險畫面曝

2020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

台南東山火龍果節熱鬧展開　最強推銷員黃偉哲大力促銷

金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

新北三重三民全齡公園啟用　侯友宜：打造不同年齡層運動空間

白色轎車滿版彩色塗鴉！驚見「台灣No1」　網解答：車主自己畫的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

耐斯集團營運長邱玟諦專訪／請來導演楊力州打造「為愛染髮」紀錄片　耗時半年拍攝「走進消費者的心！」

耐斯集團營運長邱玟諦專訪／國際多金品牌大軍壓境　她靠「攢咧等」經營心法勝出

耐斯集團營運長邱玟諦專訪／創造「洗澎澎、566」通關密語 日用品龍頭深植台灣在地文化

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

地方熱門新聞

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

特斯拉Model 3L撞重機　騎士險墜邊坡

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

汽車電影院青埔登場　看電影新體驗

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

打工換宿男落海　黑鷹馳援送醫

花蓮聯合海葬啟航　先行者長眠於壯闊太平洋

16歲正青春藝術節聯合舞展

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

更多熱門

相關新聞

壽山巖全國舞龍公開賽　高手雲集

壽山巖全國舞龍公開賽　高手雲集

「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動，1日由「全國舞龍公開賽」率先登場，共有12組的舞龍隊伍同台較勁，由代表壽山巖觀音寺舞龍隊的國立體育大學奪冠。壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，舞龍舞獅是中國傳統文化的一部份，期透過競賽復育全省逐漸失傳的舞龍燈文化。

工程師足跡含台中　衛生局說話了

工程師足跡含台中　衛生局說話了

竹聯信堂專收年輕小弟　桃園打到花蓮

竹聯信堂專收年輕小弟　桃園打到花蓮

快訊／桃園垃圾掩埋場大火　打火兄弟持續灌救

快訊／桃園垃圾掩埋場大火　打火兄弟持續灌救

桃園登革熱個案增至13人！衛生局：持續防堵

桃園登革熱個案增至13人！衛生局：持續防堵

關鍵字：

桃園確診登隔熱衛生局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

粗心母倒車不慎輾斃8歲孩

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面