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桃園市公告登革熱防疫措施　防範疫情擴散籲民眾配合

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▲桃市公告登革熱防疫措施，防疫情擴散。（圖／衛生局提供）

▲桃市公告登革熱防疫措施，防疫情擴散。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為防範登革熱疫情擴散，桃園市3日公告登革熱防疫措施，呼籲民眾配合清除家戶內外積水容器與積水處等孳生源，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

衛生局表示，依據衛生福利部統計資料顯示，截至今（2020）年8月2日止，全國已確診71例登革熱個案，其中桃園市有19例（6例境外移入、13例本土），主要為桃園區長安里出現本土群聚疫情，疫情較往年嚴峻。▲桃市公告登革熱防疫措施，防疫情擴散。（圖／衛生局提供）

為防範登革熱疫情擴散，市府除公告登革熱防疫措施，市民除應主動清除孳生源外，也應配合衛生局及相關局處進行疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

衛生局表示，桃園市於7月21日確診今年度首例本土登革熱個案後，即積極展開各項登革熱防治作為，包含召開跨局處應變會議、針對個案活動地點實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視衛教及社區設站抽血篩檢等。截至8月2日共計動員市府防疫人員824人次，清除2,030個積水容器（其中206個為陽性），後續市府團隊將持續進行各項防治工作，民眾亦應配合防疫，主動清除環境積水容器，避免養蚊。

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