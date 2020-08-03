美將對中國APP「採取行動」　陸外交部：典型雙重標準





▲中美角力下，來自中國的APP成為美方的嚴管對象。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在美國總統川普宣布禁「TikTok」後，國務卿蓬佩奧直言接下來幾天，要對構成國安威脅的中國公司採取行動。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌3日強調，中方對此堅決反對，美國此舉不只違背市場經濟原則，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則。

汪文斌說，美方透過泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做有罪推定，並發出威脅，違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準。





▲美國總統川普宣布將禁TikTok。（圖／路透）

他表示，中方對此堅決反動，「我們呼籲美方一些人認真傾聽國際社會的聲音，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境，停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視排他政策。」

據了解，北京公司字節跳動旗下短影音社交APP抖音的海外版—TikTok於美國擁有大量用戶，但在近日中美關係緊張下，因資安疑慮成為雙方爭端的導火線；為此，川普於7月31日下令將禁TikTok後，微軟（Microsoft）坦言，已與字節跳動進行接觸，磋商收購TikTok在美國的業務。

美國財政部長梅努欽說，TikTok在美國只有2條路 ─ 被禁或是出售，但不能維持現狀，「我可以公開說整個（海外投資）委員會都同意，TikTok不能繼續以當前形式存在，因為這有將1億美國人的個資傳回（給中共）的風險。」

蓬佩奧表示，「長久以來美國都只是說，『喔天啊，如果我們享受其中，或是有家公司能靠此賺錢，我們就准許它繼續吧』，但總統川普已經明白說出『夠了』。」他接著表示，川普政府要改正這種風氣，而總統將針對TikTok與中共的關係所帶來的國安風險，在接下來幾天內有所行動。

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