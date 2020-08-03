字節跳動創辦人發聲　張一鳴：TikTok與「一家科技公司」談合作

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對抖音海外版「TikTok」在美業務遭禁，並可能賣給微軟（Microsoft），北京母公司字節跳動創辦人張一鳴今日中午首次就此事發表內部信，像員工證實，公司為確保TikTok能繼續服務美國用戶，嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，但與此同時，字節跳動「不放棄探索任何可能性。」

張一鳴在內部信件中坦言，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。他說，儘管公司一再強調自己是私營企業，美國外資投資委員會（CFIUS）還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

▲抖音海外版TikTok成為中美角力的新焦點。（圖／路透）

他說，「我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。」只是，「考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令。」

因此在考慮用戶、團隊、公司等三方面因素下，張一鳴說，「我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。」他也提醒員工在完全決定最後的解決方案前，面對外界的關注、傳言等喧囂與挑戰，依舊保持好士氣。

據了解，字節跳動旗下短影音APP抖音的海外版—TikTok在美國有大量用戶，惟受中美關係緊張影響，美國總統川普（Donald Trump）7月31日宣布，將禁止中國社交影音平台TikTok在美國營運，最快於周六（8月1日）執行，並要求北京字節跳動（ByteDance）出售TikTok在美國的業務。

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成；字節跳動2日深夜時回應稱，公司嚴格遵守當地法律，也會利用法律授與的權利，維護公司合法權益，但聲明中，也點名競爭對手Facebook在過程中的抄襲和抹黑。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

以下為張一鳴內部信件全文：

過去的幾個月中，公司遇到了很多挑戰。大家這幾天應該也看到不少關於公司的傳言和猜測。在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

當前的地緣政治和輿論環境越來越複雜，我們在一些市場面對的外部壓力較大，過去幾週參與應對的團隊一直晝夜輪轉，加班工作，爭取最好的結果。雖然很多細節還不能在大範圍內說，但我還是想盡可能的跟大家做一些同步，也說一下我的想法。

近一年來，我們一直在積極配合CFIUS對我們2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。儘管我們一再強調自己是一家私營企業，並且我們願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

在尋找解決方案的時候，我們考慮了三個方面：

1、用戶。TikTok不僅是字節跳動的產品，正如Vanessa昨天視頻裡說的，它更應該是全球用戶的社區，所以我們不會把它當作一個沒有生命的資產。在這個過程中，我們會竭盡努力來保護TikTok的獨特存在，並且希望TikTok的用戶體驗能夠不受影響。

2、團隊。TikTok吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，對大家來說它是工作也是事業。尤其是對於在處理危機的當地同事來說，他們的壓力更大。我時常想如果他們是在一個本土企業工作，這樣煩惱應該會少很多。但換個角度想，共同應對挑戰也讓不同地區的同事更加互相理解了。我們會把團隊的利益和發展作為重要考慮。

3、公司。我們希望為inspire creativity & enrich life 的願景繼續努力，像產品演化一樣不斷改進，成為一家優秀的全球化企業。

我們還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。我希望大家能在喧囂和挑戰中，依舊保持好的士氣，看長期有定力，信任公司能在復雜局面下做出好的判斷，給員工足夠的支持。而我們通過不斷的創新和堅定的執行，為用戶提供最好的服務，自身保持高速成長，是應對危機最堅實的後盾。

TikTok已經成為了全球文化的一部分，它是用戶的窗戶，畫布和橋樑。有數億用戶聚在我們打造的平台上，進行創作，彼此連接，給用戶帶來許多的歡樂和信息。也有那麼多人在我們平台上創作、經營、實現他們的價值。想想這些，我對TikTok的未來充滿信心。我也相信我們能贏得更多的信任。

和以往一樣，在遇到困難的時候，我們的團隊尤其團結，大家也很樂觀和有韌性。感謝大家的投入和付出，能和這樣優秀的團隊一起做有挑戰的事情，也是我自己重要的動力。最後想再說一下，字節跳動要做一個值得信任的全球公司，始終沒有變化，在一個巨變的時代，也更值得為之努力。這本身也是一段有挑戰有意義的旅程。

一鳴