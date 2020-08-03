　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

字節跳動創辦人發聲　張一鳴：TikTok與「一家科技公司」談合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼張一鳴。（圖／CFP）

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對抖音海外版「TikTok」在美業務遭禁，並可能賣給微軟（Microsoft），北京母公司字節跳動創辦人張一鳴今日中午首次就此事發表內部信，像員工證實，公司為確保TikTok能繼續服務美國用戶，嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，但與此同時，字節跳動「不放棄探索任何可能性。」

張一鳴在內部信件中坦言，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。他說，儘管公司一再強調自己是私營企業，美國外資投資委員會（CFIUS）還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲抖音海外版TikTok成為中美角力的新焦點。（圖／路透）

他說，「我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。」只是，「考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令。」

因此在考慮用戶、團隊、公司等三方面因素下，張一鳴說，「我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。」他也提醒員工在完全決定最後的解決方案前，面對外界的關注、傳言等喧囂與挑戰，依舊保持好士氣。

據了解，字節跳動旗下短影音APP抖音的海外版—TikTok在美國有大量用戶，惟受中美關係緊張影響，美國總統川普（Donald Trump）7月31日宣布，將禁止中國社交影音平台TikTok在美國營運，最快於周六（8月1日）執行，並要求北京字節跳動（ByteDance）出售TikTok在美國的業務。

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成；字節跳動2日深夜時回應稱，公司嚴格遵守當地法律，也會利用法律授與的權利，維護公司合法權益，但聲明中，也點名競爭對手Facebook在過程中的抄襲和抹黑。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

以下為張一鳴內部信件全文：

過去的幾個月中，公司遇到了很多挑戰。大家這幾天應該也看到不少關於公司的傳言和猜測。在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

當前的地緣政治和輿論環境越來越複雜，我們在一些市場面對的外部壓力較大，過去幾週參與應對的團隊一直晝夜輪轉，加班工作，爭取最好的結果。雖然很多細節還不能在大範圍內說，但我還是想盡可能的跟大家做一些同步，也說一下我的想法。

近一年來，我們一直在積極配合CFIUS對我們2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。儘管我們一再強調自己是一家私營企業，並且我們願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

在尋找解決方案的時候，我們考慮了三個方面：

1、用戶。TikTok不僅是字節跳動的產品，正如Vanessa昨天視頻裡說的，它更應該是全球用戶的社區，所以我們不會把它當作一個沒有生命的資產。在這個過程中，我們會竭盡努力來保護TikTok的獨特存在，並且希望TikTok的用戶體驗能夠不受影響。

2、團隊。TikTok吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，對大家來說它是工作也是事業。尤其是對於在處理危機的當地同事來說，他們的壓力更大。我時常想如果他們是在一個本土企業工作，這樣煩惱應該會少很多。但換個角度想，共同應對挑戰也讓不同地區的同事更加互相理解了。我們會把團隊的利益和發展作為重要考慮。

3、公司。我們希望為inspire creativity & enrich life 的願景繼續努力，像產品演化一樣不斷改進，成為一家優秀的全球化企業。

我們還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。我希望大家能在喧囂和挑戰中，依舊保持好的士氣，看長期有定力，信任公司能在復雜局面下做出好的判斷，給員工足夠的支持。而我們通過不斷的創新和堅定的執行，為用戶提供最好的服務，自身保持高速成長，是應對危機最堅實的後盾。

TikTok已經成為了全球文化的一部分，它是用戶的窗戶，畫布和橋樑。有數億用戶聚在我們打造的平台上，進行創作，彼此連接，給用戶帶來許多的歡樂和信息。也有那麼多人在我們平台上創作、經營、實現他們的價值。想想這些，我對TikTok的未來充滿信心。我也相信我們能贏得更多的信任。

和以往一樣，在遇到困難的時候，我們的團隊尤其團結，大家也很樂觀和有韌性。感謝大家的投入和付出，能和這樣優秀的團隊一起做有挑戰的事情，也是我自己重要的動力。最後想再說一下，字節跳動要做一個值得信任的全球公司，始終沒有變化，在一個巨變的時代，也更值得為之努力。這本身也是一段有挑戰有意義的旅程。

一鳴

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
「祈求楊警官醒來」撞警少年背景曝！與單親媽生活　打工12hr
21歲警遭撞「預計明天拔管」　家屬簽器官捐贈同意書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

隔離病床爆滿！　香港「200確診病患」苦等病房...同住家人成漏洞

河中出現一具鐵籠...清潔員一看嚇傻：有人！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

字節跳動創辦人發聲　張一鳴：TikTok與「一家科技公司」談合作

救少女慘被流氓捅4刀！　好心哥24年後遇「超冷漠結局」：她不說謝謝...

颱風哈格比今夜正面登陸！　浙江防「豪雨＋大潮」發布三級颱風警報

前夫寄來女兒生日禮物...她一打開當場崩潰：想死的心都有！慘背「480萬巨債」

蘋果中國一夜下架3萬款APP　配合北京嚴管

字節跳動首度回應TikTok收購案　點名臉書「抄襲和抹黑」

陸醫療隊前往支援！遭質疑「收集DNA資料」　港府澄清：絕無此事

川普放話封殺TikTok！　字節跳動首度回應：Facebook抄襲抹黑

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

隔離病床爆滿！　香港「200確診病患」苦等病房...同住家人成漏洞

河中出現一具鐵籠...清潔員一看嚇傻：有人！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

字節跳動創辦人發聲　張一鳴：TikTok與「一家科技公司」談合作

救少女慘被流氓捅4刀！　好心哥24年後遇「超冷漠結局」：她不說謝謝...

颱風哈格比今夜正面登陸！　浙江防「豪雨＋大潮」發布三級颱風警報

前夫寄來女兒生日禮物...她一打開當場崩潰：想死的心都有！慘背「480萬巨債」

蘋果中國一夜下架3萬款APP　配合北京嚴管

字節跳動首度回應TikTok收購案　點名臉書「抄襲和抹黑」

陸醫療隊前往支援！遭質疑「收集DNA資料」　港府澄清：絕無此事

川普放話封殺TikTok！　字節跳動首度回應：Facebook抄襲抹黑

多空雜音干擾！全球僅「已開發歐股」吸金4.6億美元　其餘地區股市呈現失血狀態

驚悚畫面曝！女大生搭客運返家…慘遭「車門夾頭8秒」　乘客嚇壞尖叫

趙正宇涉賄交保碎念「辦立委要有把握」　辦公室主任扛責：我拿去賭光了

手抖人救星！vivo推出手機「微雲台影像系統」

李光洙+四帥合開見面會！網模擬《RM》嗆「這哥是去主持吧」笑爆

整顆輪胎泡水中！淡水老街「店家拉下鐵門」整條大淹水　住家門前變小河

高中多元、分組選修課程增！教團憂老師人力不足會過勞

7月PMI、NMI皆上揚　中經院：景氣雖好轉但訂單能見度未明朗

5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

哈格比開颱風眼「強度爆發逼近中颱」　環流雨帶甩雨下半天警戒區域曝

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

大陸熱門新聞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

粗心母倒車不慎輾斃8歲孩

前夫寄生日禮物！她一打開當場想死

6歲童第一天學游泳　「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

陸男「29顆磁力珠」塞尿道　醫生看傻

「彈力乒乓球」頻爆意外！軟軸直插3歲女童左眼…顱內積血損視力

天兵竊賊用手刀攻擊　女屋主直接痛醒

中儲糧玉米驚傳「發霉、發臭」

TikTok面臨美封殺　日紀錄片導演：想到30年前日本

颱風哈格比今夜正面登陸！　浙江發布三級颱風警報

哈格比將登陸浙江、福建沿海　陸發警訊

更多熱門

相關新聞

專家：美疫情邁入新階段「比過去更廣泛」

專家：美疫情邁入新階段「比過去更廣泛」

美國白宮抗疫小組主要成員柏克斯（Deborah Birx）2日表示，美國正邁入疫情新階段，新冠病毒比年初首次流行石更加廣泛，「我們今天所看到的已經和3、4月時不同，更普遍了，疫情在鄉村和城市地區都有出現。」，並強調應遵守問生建議，包括戴口罩及維持社交距離。

單驥／美中新冷戰下的蘇秦與張儀

單驥／美中新冷戰下的蘇秦與張儀

TikTok母公司點名臉書「抄襲和抹黑

TikTok母公司點名臉書「抄襲和抹黑

川普放話封殺TikTok！　母公司字節跳動：Facebook抄襲抹黑

川普放話封殺TikTok！　母公司字節跳動：Facebook抄襲抹黑

澳洲150萬人玩TikTok　情報機構展開安全調查

澳洲150萬人玩TikTok　情報機構展開安全調查

關鍵字：

微軟TikTok字節跳動抖音美國中美北京張一鳴

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面