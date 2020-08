波士頓爆炸案主嫌死刑被推翻　川普批評：他比誰都該死！

▲川普在推特上公開批評波士頓馬拉松爆炸案主嫌的判決。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

美國聯邦上訴法院7月29日宣布,撤銷2013年的波士頓馬拉松(Boston Marathon)爆炸案主嫌查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)的死刑。川普3日在推特上抱怨,波士頓爆炸案是自911後最嚴重的恐怖攻擊,主嫌查納耶夫明明「比任何人都該死」,並稱這場訴訟會如此地曠日廢時也太荒謬。他也曾在與執法部門舉行的一場活動上公開譴責,稱查納耶夫是「動物」而不是人。

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!