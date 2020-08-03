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【黃寶慧】慧眼看天下／美中報復性互關領事館 關係降歷史冰點！ 聶建中：產生斷交危機，戰爭風險恐提升！

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新聞節目中心／綜合報導

美中緊張關係急遽升級！美國在7月24日突要求大陸駐休士頓的總領事館關閉後，大陸也進行反擊，在27日宣布關閉美國駐成都的總領事館。雙方關係陷入半世紀以來最惡劣的情況。但其實大陸前外交部副部長傅瑩，早在六月時就曾說過美中關係還沒到最低谷，難道兩國眞的要上演修昔底德陷阱？下一步會是斷交？還是開戰？ 淡江財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中分析，大陸的想法很簡單。最好不要惹我，但如果對方的拳頭過來，大陸也會出拳頭。雖然美中兩國會不會真的互揮拳頭還是未知數，但現在美中已經在打包含科技戰、貨幣戰、金融戰在內的全方位戰爭。當美中開始互不信任，領事館要一一被拔掉的時候，就會產生斷交的危機。戰爭的風險也有可能提升。

川普選在選情告急之際、關閉美中建交後第一個設置的休士頓總領事館，引發大陸方面強烈反彈，大陸官媒甚至批評是「喪心病狂」。為什麼美國突然下令關閉，根據美國國務院亞太事務助卿史達偉的說法，美方認為休士頓已經成了解放軍在美國竊取情資的中心，甚至長期從事「顛覆活動」。而為了反制美國，大陸同樣也給三天限時關閉美國駐成都總領事館。為什麼不是關閉大陸網友票選最高的美駐港澳總領事館？政大外交系副教授吳崇涵表示，大陸若選擇關閉駐港澳的總領事館，反而並不符合外交上的對等原則。香港的地位和成都不能比擬。香港掌控著大陸東南沿海，可以說是所有外國人要進入大陸的簽證，都由駐港澳總領事館負責。假如美國人想要進到東莞、深圳，都必須從香港進去。若把駐港澳總領事館拔除，對大陸東南沿海的商業以及美中貿易都是嚴重影響。

而在這場美中互關領事館風波中，雙方在關閉領事館時大相逕庭的表現，也引發網友熱議。美國駐成都總領事林杰偉不只在臨別時，拍影片感性道謝，還發布降旗儀式影片，總體而言相當平和。相較之下，大陸駐休士頓總領事館，先是燒文件還揚言不走，最後還上鎖走人。淡江財金系教授聶建中表示，美國照理說不應該闖入，但大陸方面已經開始焚燒、處理文件，美國沒有辦法接受就進去了。而對於大陸駐休士頓總領事館鎖門、焚燒文件的表現，政大外交系副教授吳崇涵分析指出，大陸是擔心，美國可能會以「莫須有」或是「半莫須有」的罪名對大陸進行指控。而任何一張紙或文件，都可能被美國列為是侵犯到智財權等，甚至進行間諜活動的證據。反觀大陸只是報復性關閉美國駐成都領事館，因此美方不用擔心文件處理問題。雙方因為立場不同，在關閉對方駐地領事館時，所產生的結果也不太一樣。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：猛!中美互關領事館 到底誰喪心病狂!?龐培歐"臨戰宣言" 下一步斷交?開戰? 陸嗆南海不是美國的夏威夷!北京預作拜登當選準備!?


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▲▼美國駐成都領事館關閉 （圖／路透）
 

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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