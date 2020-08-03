「五大段緒論全抄」吳佩蓉點名：妳好意思喔？　許淑華4點聲明回應

▲國民黨立委許淑華爆出論文抄襲，遭吳佩蓉嘲諷是「省力女抄人」。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者鄧木卿、徐愷昕／南投報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲後，促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書加碼踢爆，南投立委許淑華的碩士論文也涉嫌抄襲！吳佩蓉以人工比對近10頁，確定至少有2頁抄襲，嘲諷許淑華是「省力女抄人」。許淑華3日下午發出4聲明回應，並坦承「因該文章未發表，故疏忽未載明引用出處」。

吳佩蓉指出，許淑華於2006年至2014年擔任南投市市長，並在2009年市長任內取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉。

吳佩蓉將該篇碩論進行人工比對，光是摘要看起來就不太對勁，接著搜尋第一章緒論，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論。

▲吳佩蓉爆料許淑華論文抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

吳佩蓉再指出，查看近十頁，其中至少有兩頁確定涉及抄襲，而其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆。不過，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須使用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

吳佩蓉點出許淑華碩論抄襲部分，第4頁台東縣「池上米」，一整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論（〈WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例〉，第8頁） ，許的參考文獻同樣地沒載入這本；還有第二節研究問題與目的所列的圖文，抄襲來源不明，在玄奘大學公共事務管理系曾資程的〈新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究〉碩士論文有出現類似的圖文，而曾有註解資料出處。

吳佩蓉批評，許淑華利用市長的身分，在市公所進行論文的問卷蒐集語調查訪問工作，她質疑，「這些會談紀錄是許前市長自己寫的嗎？就算是，上班時間濫用職權，領公帑寫自己的碩論，妳好意思喔？」

吳佩蓉認為，李眉蓁碩論抄襲事件至今整整兩周，仍不願吐露到底是自己抄襲，還是找槍手代寫，另一位主角李雅靜，不僅濫用議員職權，量身為自己的論文舉辦公聽會，論文更涉及盜用指導教授汪明生的國科會計畫成果，至今連一句道歉都沒有，校方對於指導教授包庇護航也未見明確懲處，一如教育部長期敷衍了事的心態，拖過幾天就沒人會究責。

吳佩蓉諷刺，「立法委員許淑華是不是神力女超人？凡人不知！但她絕對是不折不扣的省力女抄人（碩論寫得省力抄別人）！」並呼籲校方、中選會、教育部與科技部等部會，能夠施展決心與魄力，徹底改善高等教育的亂象，撤銷這些涉及論文抄襲不肖民代之學位，並進一步追究其歷年在選舉公報上學歷使公務員登載不實的刑責。

許淑華聲明：



一、 本人與「中央大學黃中元論文」發表時間相差僅有半年，本人寫作過程「黃中元論文尚未發表」，本人不可能看過其論文。有關該幾個段落，本人是引用○○○96年2月報考暨大博士班「研究計畫」中內容，因該文章未發表，故疏忽未載明引用出處。

二、 有關引用「台東池上米」部分，該部分二段均是節錄自「地方研習中心研習論壇」內容，當時該網站參與討論人數相當踴躍，已於第二段中載明引用出處。



三、 有關「圖1-1、從公共行政轉變為公共管理」部分，已於前段中說明是引用自丘昌泰，2000年：58-59」，並非所質疑未載明。



四、 本人當時擔任南投市長，探討公部門結合地方文化創意產業發展相當完整，且當時各項產業推廣活動均為本人所推動（首創或延續），本人所撰寫內容有獨創性和完整性。

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