吳佩蓉揪許淑華碩論抄襲「五大段緒論全抄」　狠酸：省力女抄人　

▲國民黨立委許淑華 。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長李眉蓁爆出論文抄襲風波持續延燒，不少政治人物過去論文皆遭翻出比對。促轉會前副研究員吳佩蓉2日深夜於臉書爆料，有「神力女超人」之稱的國民黨南投立委許淑華的碩士論文也涉嫌抄襲，並狠酸「她絕對是不折不扣的省力女抄人」。

吳佩蓉指出，許淑華於2006年至2014年擔任南投市市長，並在2009年市長任內取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉。

吳佩蓉將該篇碩論進行人工比對，光是摘要看起來就不太對勁，接著搜尋第一章緒論，「壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論(〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例〉，第3〜5頁)，許的參考文獻也未載入。



吳佩蓉也指出，查看近十頁，其中至少有兩頁確定涉及抄襲，而其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆。不過，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須使用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

吳佩蓉點出許淑華碩論抄襲部分，第4頁台東縣「池上米」，一整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論(〈WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例〉，第8頁) ，許的參考文獻同樣地沒載入這本；還有第二節研究問題與目的所列的圖文，抄襲來源不明，在玄奘大學公共事務管理系曾資程的〈新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究〉碩士論文有出現類似的圖文，而曾有註解資料出處。



吳佩蓉批評，許淑華利用市長的身分，在市公所進行論文的問卷蒐集語調查訪問工作，她質疑，「這些會談紀錄是許前市長自己寫的嗎？就算是，上班時間濫用職權，領公帑寫自己的碩論，妳好意思喔？」



吳佩蓉認為，李眉蓁碩論抄襲事件至今整整兩周，仍不願吐露到底是自己抄襲，還是找槍手代寫，另一位主角李雅靜，不僅濫用議員職權，量身為自己的論文舉辦公聽會，論文更涉及盜用指導教授汪明生的國科會計畫成果，至今連一句道歉都沒有，校方對於指導教授包庇護航也未見明確懲處，一如教育部長期敷衍了事的心態，拖過幾天就沒人會究責。



吳佩蓉諷刺，「立法委員許淑華是不是神力女超人？凡人不知！但她絕對是不折不扣的省力女抄人（碩論寫得省力抄別人）！」並呼籲校方、中選會、教育部與科技部等部會，能夠施展決心與魄力，徹底改善高等教育的亂象，撤銷這些涉及論文抄襲不肖民代之學位，並進一步追究其歷年在選舉公報上學歷使公務員登載不實的刑責。

▼吳佩蓉爆料許淑華論文抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

