立委許淑華遭爆碩士論文抄襲　逢甲大學「調查中暫不回應」　

▲許淑華遭爆碩士論文抄襲，逢甲大學不予回應。（圖／許淑華臉書）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲後，促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書加碼踢爆，南投立委許淑華的碩士論文也涉嫌抄襲，吳佩蓉以人工比對近10頁，確定至少有2頁抄襲，嘲諷許淑華是「省力女抄人」，逢甲大學則表示，暫不回應。

吳佩蓉在臉書發文表示，經她以人工方式比對，搜尋第一章緒論，「壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論（〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例〉，第3〜5頁），許的參考文獻未載入。

吳說，許淑華在2006年至2014年擔任南投市市長期間，2009年取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉。

逢甲大學表示，目前已交由經營管理學院調查中，短時間內不會回應。

許淑華下午也提出聲明，她擔任南投市長期間，探討公部門結合地方文化創意產業發展相當完整，且當時各項產業推廣活動均為本人所推動（首創或延續），所撰寫內容有獨創性和完整性。

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