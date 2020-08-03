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吳佩蓉再爆許淑華碩論涉抄襲　比對10頁「抓包2頁」！狂酸「省力女抄人」

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▲吳佩蓉臉書懷疑許淑華碩士論文也涉及抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

▲吳佩蓉臉書懷疑許淑華碩士論文也涉及抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲後，促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書加碼踢爆，南投立委許淑華的碩士論文也涉嫌抄襲，吳佩蓉以人工比對近10頁，確定至少有2頁抄襲，嘲諷許淑華是「省力女抄人」，還質問碩論到底抄襲了多少人？而許淑華至今未接電話。

▲吳佩蓉臉書懷疑許淑華碩士論文也涉及抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

吳佩蓉說，她的臉書突然跳出一則神力女超人許淑華到高雄輔選李眉蓁的動態訊息，許被派發的責任區，恰恰是李雅靜的鳳山，她心想，這不會是甚麼神諭吧！於是擱下手邊的書，開始上網搜尋女超人的背景。

▲吳佩蓉臉書懷疑許淑華碩士論文也涉及抄襲。（圖／吳佩蓉臉書）

許淑華，現任立委，2006年至2014年擔任南投市市長，原畢業於南開技術學院工業工程管理系，2009年在南投市長任內取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉。

吳佩蓉一看摘要就不太對勁，直接進行人工比對，先搜尋第一章緒論，「壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論（〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例〉，第3〜5頁），許的參考文獻未載入。

許淑華碩論第4頁台東縣「池上米」，一整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論（〈WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例〉，第8頁） ，許的參考文獻同樣地沒載入這本。

許碩論第二節研究問題與目的所列的圖文，抄襲來源不明，在玄奘大學公共事務管理系曾資程的〈新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究〉碩士論文有出現類似的圖文，而曾有註解資料出處。

吳佩蓉說，她查看近10頁，至少有2頁確定涉及抄襲，而其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆。不過，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須使用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

吳說，許淑華是不是神力女超人？凡人不知！但絕對是不折不扣的省力女抄人（碩論寫得省力抄別人），呼籲校方、中選會、教育部與科技部等部會，施展魄力，徹底改善高等教育的亂象，撤銷這些涉及論文抄襲不肖民代之學位，並進一步追究其歷年在選舉公報上學歷使公務員登載不實的刑責。

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