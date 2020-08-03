水狂淹5小時！「兒童樂園劇場」道具、服裝全泡水：恐影響8月演出

▲兒童樂園劇場淹水。（圖／如果兒童劇團提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因受輕颱「哈格比」影響，經濟部水利署針對台北市、新北市發布一級淹水警戒，其中，「如果兒童劇團」位於兒童樂園劇場自上午10時多左右就出現大淹水情況，一路從後台開始進水，更緊急在粉專求助網友提供抽水機等，經過5小時左右，劇團透露目前水已經止住，但服裝、道具幾乎都已經泡水，「滿多要丟掉。」而預計8月要展出的大型動態劇碼恐怕也無法如期推出，要示樂園的硬體設備以及軟體毀損狀況而定。

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▲▼兒童樂園劇場淹水5小時。



「如果兒童劇團」稍早於臉書緊急發出通知表示，「兒童樂園大淹水，家裡、公司有抽水設備可支援的粉絲，請跟我們聯絡。急，在線等。」並貼出多張淹水照，圖片中可看見眾多工作人員正在努力舀水，做清潔動作，如果兒童劇團透露，自上午10點多起就發生大淹水情況，且水是從後台存放道具的地方淹起，觀眾席也有稍微淹水，但當時因調不出抽水機才會於臉書求助，無奈表示：「劇團全部服裝、道具都存放在這邊，放在最下面的都泡水了，滿多都是要丟掉。」

劇團也透露今日剛好是1個月1次的換館日，劇場預計換作8月演出戲劇，要作比較大型的動態演出，但因遇上淹水，明、後天恐怕無法如期演出，目前仍在積極清水中，必須等水全數退去再看音響、電力狀況等硬體設備，以及道具毀損狀況來決定是否可以演出。

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