「羅馬競技生死鬥」黃偉哲參戰　牛蒡劍+文旦頭盔「全糖武士」來了

▲台南市長黃偉哲決定端出「牛蒡暴風光劍」、「文旦神盾頭盔」和「英雄麵雷霆震擊波」應戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「羅馬競技生死鬥」紅遍大專院校及高中校園，這是一款手持寶特瓶的趣味競技，桃園市長鄭文燦及屏東縣長潘孟安接力參戰，台南市長黃偉哲14日宣布「全糖武士參戰」，除跟上潮流、更趁機行銷台南農特產品，包含佳里將軍牛蒡、麻豆文旦和蔡英文總統賜名英雄麵通通上陣，並點名行政院副院長陳其邁接續應戰。

黃偉哲表示，感謝潘孟安縣長邀請決鬥，面對早先桃園鄭文燦市長的復興媽媽桃和潘孟安縣長的東港黑鮪魚，台南決定端出「牛蒡暴風光劍」、「文旦神盾頭盔」和「英雄麵雷霆震擊波」應戰。

黃偉哲指出，台南不僅是芒果的故鄉，牛蒡和文旦產量及品質同樣冠居全國，關廟麵同樣遠近馳名，結合各區農會不同口味麵條而成的台南好麵，更被總統賜名為「英雄麵」。透過響應鄭文燦市長、潘孟安縣長的號召，跟進年輕人流行，並把握機會讓更多人看見台南優質農特產。

黃偉哲表示，日本人不只愛吃新市毛豆，與養生畫上等號的牛蒡更是日本料理常見配菜，而牛蒡製成包含牛蒡茶包及牛蒡切片等各式養生產品，在佳里農會和將軍農會都能買到。此外，麻豆農會的蜂蜜柚子果醬、和風柚子醬油等，吃得到文旦清香且保留天然營養，是廚房料理及餐桌用膳不可或缺的聖品。

黃偉哲不忘補充，台南是芒果的故鄉，夏天就是要吃芒果冰，吃芒果冰就是要到台南！2020國際芒果節，六月底將在台南山區盛大舉辦，加上七股海鮮節、以及整個暑假期間的台南住宿優惠及抽大獎活動，歡迎大家來台南，好吃好買好好玩！

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