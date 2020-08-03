字節跳動首度回應TikTok收購案　點名臉書「抄襲和抹黑」

▲TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國微軟（Microsoft）收購「TikTok」一案，其母公司「字節跳動」（ByteDance）2日深夜首度回應，強調公司嚴格遵守當地法律，也會利用法律授與的權利，維護公司合法權益。值得注意的是，151字的聲明中，還點名競爭對手Facebook抄襲和抹黑。

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與中國抖音國際版APP「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成。

以下為字節跳動回應全文：字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，我們面臨著各種複雜和難以想象的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook（臉書）的抄襲和抹黑。但我們仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。我們嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。

▲▼川普下令禁用抖音，引起創作者反對。（圖／翻攝自TikTok／thereal_tati、carleuiza、claudiamconway）