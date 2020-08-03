川普放行！ 微軟繼續於「45天內」完成收購TikTok　最遲9月15日前敲定協議

▲「字節跳動」願意出售TikTok，完全脫離美國業務。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與中國抖音國際版APP「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成。

綜合外媒報導，納德拉（Satya Nadella）和川普商談過後，川普已經同意放行，並會在在45天內與「字節跳動」達成「TikTok」出售協議，預計會在9月15日前完成，過程中也會繼續與白宮保持談話。微軟表示，他們將會創建新的結構，確保TikTok美國用戶的私人數據，會轉移並繼續留在美國。

在此之前，國務卿蓬佩奧才在《福斯新聞》節目「Sunday Morning Futures」上指出，川普很快會宣布下一步。他指出諸如「字節跳動」底下TikTok，以及騰訊的通訊APP微信，皆有「直接向中國共產黨提供數據」。他接著表示，川普政府要改正這種風氣，而總統將針對TikTok與中共的關係所帶來的國安風險，在接下來幾天內有所行動。

川普上周五（7月31日）下令將禁TikTok後，微軟和字節跳動的交易案暫時喊停，在這項交易案中，字節跳動同意售出TikTok，完全脫離美國業務，但當時川普仍不同意讓TikTok完全改以美國企業經營。

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