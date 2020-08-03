川普放話封殺TikTok！　字節跳動首度回應：嚴格遵守當地法律

▲國際版抖音TikTok近來成為國際關注焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國微軟（Microsoft）收購抖音國際版APP「TikTok」消息傳出後，美國總統川普跳出放話封殺，但在首席執行長納德拉出面後，目前相關作業仍然持續進行中。「TikTok」母公司字節跳動2日深夜也發聲明，遭競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。

字節跳動2日11時許在微博發文表示，字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，面臨著各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。

文中也指出，但公司仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。

川普7月31日下令將禁TikTok後，微軟和字節跳動的交易案暫時喊停，在這項交易案中，字節跳動同意售出TikTok，完全脫離美國業務，但當時川普仍不同意讓TikTok完全改以美國企業經營。

納德拉（Satya Nadella）和川普商談過後，川普已經同意放行，並會在在45天內與「字節跳動」達成「TikTok」出售協議，預計會在9月15日前完成，期間也會持續與白宮保持溝通。微軟表示，會確保TikTok美國用戶的私人數據，會轉移並繼續留在美國。

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